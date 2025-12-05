„Hogyan tudnék élni nélküled?” – Rekordot dönt a romantikus magyar filmszenzáció, amelyért még mindig őrülten rajong az ország!

Tavaly decemberben még senki sem sejtette, hogy a Balaton csillogó nyara, a fiatalok szerelmes zűrzavara és Demjén Ferenc örökzöld slágerei ekkora vihart kavarnak majd a mozikban. A „Hogyan tudnék élni nélküled?” nemcsak berobbant, hanem egy év után is tartja azt az elképesztő lendületet, amely már több mint egymillió nézőt sodort magával. A főszereplők – Törőcsik Franciska, Ember Márk, Marics Peti, Márkus Luca, Kirády Marcell és Kovács Harmat – olyan friss energiát hoztak a vászonra, hogy minden vetítés egy balatoni fesztivál hangulatát idézte, és az ország filmrajongói egyszerűen képtelenek betelni velük.

A Hogyan tudnék élni nélküled? című film rekordokat döntött (Fotó: The Orbital Strangers Project)

Hogyan tudnék élni nélküled?: egy éve teltház és milliós nézőszám!

A film 52 hete megszakítás nélkül műsoron van, amire a modern magyar filmek történetében eddig nem volt példa. Több mint egymillióan váltottak rá jegyet, és folyamatosan érkeznek újabb nézők – sokan már sokadszorra ülnek be, hogy ismét átéljék a balatoni romantikát. A mozik beszámolói szerint gyakran spontán éneklés tör ki, a Demjén-slágerek pedig kis túlzással országos himnuszokká váltak. A közönség lelkesedése tartotta életben a filmet, és ez az, ami igazán történelmi teljesítménnyé teszi a sikert.

Kultusz lett: kertmozik, éjszakai vetítések és rajongóhullám

A nyár során a kertmozikban is tarolt a film; sokak szerint a csillagos ég alatti vetítések élettörténetük egyik legszebb pillanatai közé kerültek. Vidéken és a fővárosban is egymást érték a teltházas esték, és a film köré valódi rajongótábor épült. A készítők szinte döbbenten figyelték, ahogy generációk állnak sorba, mintha egy ország akarta volna visszaszerezni a ’90-es évek álmodozó nyarait.

Ember Márk meghódította a nézőket színészi játékával (Fotó: Bánkúti Sándor / Bors)

Jubileumi meglepetés és várakozás a folytatásra

A születésnap alkalmából az alkotók egy nyereményjátékkal lepték meg a közönséget: az évforduló hetében jegyet váltók filmes relikviákat és exkluzív forgatáslátogatást nyerhetnek. A rajongók pedig már a következő fejezetre készülnek, hiszen 2026 februárjában érkezik az Erkel Színház színpadi adaptációja, miközben a második film forgatása a végéhez közeledik. A folytatás újabb érzelmi hullámvasúttal, humorral és természetesen Demjén Ferenc legendás slágereivel ígér újabb moziőrületet.