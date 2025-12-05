Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Vilma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Hogyan tudnék élni nélküled?” – Rekordot dönt a romantikus magyar filmszenzáció, amelyért még mindig őrülten rajong az ország!

Marics Peti
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 05. 16:55
Hogyan tudnék élni nélküledDemjén Ferenc
Egy éve tart az ország legnagyobb moziőrülete. A Hogyan tudnék élni nélküled? minden rekordot megdönt.

Tavaly decemberben még senki sem sejtette, hogy a Balaton csillogó nyara, a fiatalok szerelmes zűrzavara és Demjén Ferenc örökzöld slágerei ekkora vihart kavarnak majd a mozikban. A „Hogyan tudnék élni nélküled?” nemcsak berobbant, hanem egy év után is tartja azt az elképesztő lendületet, amely már több mint egymillió nézőt sodort magával. A főszereplők – Törőcsik Franciska, Ember Márk, Marics Peti, Márkus Luca, Kirády Marcell és Kovács Harmatolyan friss energiát hoztak a vászonra, hogy minden vetítés egy balatoni fesztivál hangulatát idézte, és az ország filmrajongói egyszerűen képtelenek betelni velük.

Hogyan tudnék élni nélküled? szereplői
A Hogyan tudnék élni nélküled? című film rekordokat döntött (Fotó: The Orbital Strangers Project)

Hogyan tudnék élni nélküled?: egy éve teltház és milliós nézőszám!

A film 52 hete megszakítás nélkül műsoron van, amire a modern magyar filmek történetében eddig nem volt példa. Több mint egymillióan váltottak rá jegyet, és folyamatosan érkeznek újabb nézők – sokan már sokadszorra ülnek be, hogy ismét átéljék a balatoni romantikát. A mozik beszámolói szerint gyakran spontán éneklés tör ki, a Demjén-slágerek pedig kis túlzással országos himnuszokká váltak. A közönség lelkesedése tartotta életben a filmet, és ez az, ami igazán történelmi teljesítménnyé teszi a sikert.

Kultusz lett: kertmozik, éjszakai vetítések és rajongóhullám

A nyár során a kertmozikban is tarolt a film; sokak szerint a csillagos ég alatti vetítések élettörténetük egyik legszebb pillanatai közé kerültek. Vidéken és a fővárosban is egymást érték a teltházas esték, és a film köré valódi rajongótábor épült. A készítők szinte döbbenten figyelték, ahogy generációk állnak sorba, mintha egy ország akarta volna visszaszerezni a ’90-es évek álmodozó nyarait.

Hogyan tudnék élni nélküled? szereplői
Ember Márk meghódította a nézőket színészi játékával (Fotó: Bánkúti Sándor / Bors)

Jubileumi meglepetés és várakozás a folytatásra

A születésnap alkalmából az alkotók egy nyereményjátékkal lepték meg a közönséget: az évforduló hetében jegyet váltók filmes relikviákat és exkluzív forgatáslátogatást nyerhetnek. A rajongók pedig már a következő fejezetre készülnek, hiszen 2026 februárjában érkezik az Erkel Színház színpadi adaptációja, miközben a második film forgatása a végéhez közeledik. A folytatás újabb érzelmi hullámvasúttal, humorral és természetesen Demjén Ferenc legendás slágereivel ígér újabb moziőrületet.

A közönség már egy éve képtelen elszakadni a történettől, és a jelek szerint jövőre sem fog tudni. A kérdés ma már nem csak egy film címe – valódi vallomás lett: Hogyan is tudnánk élni nélküle?

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu