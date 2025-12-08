Legénybúcsú: Kárpáti Rebeka megszólalt a meztelenkedésről

December 11-én érkezik a mozikba Szente Vajk első filmje, a Legénybúcsú, amelyben Kárpáti Rebeka alakítja az egyik főszerepet, Ember Márk és Fehér Tibor mellett, de olyan nevek is feltűnnek, mint Csonka András, Korda György és Csuja Imre. A színésznő a Borsnak elárulta, hogyan élte meg élete legnagyobb szakmai kihívását.

A Legénybúcsú szereposztása igen erősre sikerült, Kárpáti Rebeka szakmai kihívásnak tartja a filmet (Fotó: Szabolcs László)

Kárpáti Rebeka: „Csak így tudtam csettintésre más érzelmi állapotba kerülni”

A Legénybúcsú 2025 sztorija nem meglepő módon két jó barát története, amelyben egyikőjük nősülni készül, ezért legjobb barátja egy fantasztikus buli megszervezésével próbálja felejthetetlenné tenni a vőlegény számára az esküvő előtti napokat; a fergeteges kiruccanás persze teljesen másképp alakul, mint ahogy eltervezték. Lesz itt minden, mi szem-szájnak ingere: tudatmódosító édesség egy szálloda elnöki lakosztályában, póker vérre menően, rengeteg pénz, pánik, egy apáca és Kárpáti Rebeka fehérneműben.

„Borzasztóan izgultam hogy milyen lesz az egész, hogy fogok helytállni, de az az igazság, hogy ahogy elkezdtük a forgatást, éreztem azt a biztonságos és profi közeget, hogy egy pillanat alatt elszállt belőlem minden félelem” – kezdi Rebeka, akinek a fehérneműs jelenetek egyáltalán nem okoztak problémát.

A legnagyobb szakmai kihívás inkább az volt nekem, hogy nagyon rövid idő alatt kellett szélsőséges érzelmi állapotokat megélni és megjeleníteni a kamera előtt, amihez egy létező technikát használtam: már korábban megélt érzéseimet, emlékemet emeltem be egy adott jelenetbe, mert csak így tudtam csettintésre abba az érzelmi állapotba kerülni, amit a produkció megkívánt.

Bár sokakban felmerülhet, hogy a filmben kaszkadőr segítségét vette igénybe, erről szó sincs, márpedig sok jelenetben esett, kelt, lógatták, eldobták, leejtették; egyszóval mindent ő maga játszott el.

Bírom az ilyesmit, a színházi darab verzióját már évek óta játsszuk, abban is ugyanúgy megvannak az ájulós jelenetek, e tekintetben ez nem volt nekem újdonság. Viszont most már egyértelműen érzem, hogy sokkal jobban passzol hozzám a kamerák világa, hiszen, az valahogy hozzám közelebbi megjelenítési technikát igényel. Egy színpadon úgy kell gesztikulálni, mozogni, beszélni, hogy az utolsó sorban is hallja a néző, itt viszont sokkal finomabban, természetesebben is lehet alakítani a dolgokat, ami nekem sokkal komfortosabb.

S hogy mi a helyzet a meztelenkedéssel?

Kárpáti Rebeka szerint ebben a filmben teljesen felesleges lett volna.