"Az evés, ivás minimális, a kártyázás sok" – Jön Korda Györgyék utolsó nagykoncertje! Megszólalt a legenda

Januárban 87 éves lesz Korda György, aki 69 éve van a pályán: jövő decemberben a Papp László Arénában tart nagykoncertet. Ez lesz az utolsó nagy fellépése, de utána sem tervezi a visszavonulást.

Korda György és Balázs Klári 2026 végére nagy show-t ígér

(Fotó: Markovics Gábor / Bors)

Az UtolSHOW felszállás a címe a nagy eseménynek, amely 2026. december 19-én lesz a Papp László Arénában, a stadionkoncertektől ezzel búcsúzik Korda György. Ez persze nem jelent teljes visszavonulást, kisebb fellépéseket továbbra is vállal, de nagy show-ra ezután már nem számíthatnak a nézők.

Korda György és Balázs Klári tudatosan készülnek

Balázs Klári elmondta a Borsnak, hogy az ő feladata figyelni arra, hogy Korda György fitt maradjon:

Én döntöm el, mit egyen, mit igyon, hogy mennyit mozogjon. Muszáj odafigyelni! Tudjuk, hogy a férfiak kicsit lazábbak tudnak lenni… még van egy év, hogy fizikailag és pszichésen is felkészültek legyünk. Ez nagyon szép, nagy feladat lesz.

Korda György elmesélte, hogy kártyázással tartja magát fitten. „Egy szobabicikli is sokat segít, de be vagyok korlátozva, nem futkározok már annyit. Inkább arra vigyázok, hogy ne egyek sokat, az ivás is minimális, a kártyázás sok, azzal erősítem a kart! Egymással szoktunk sokat skálázni, a zeneiségre nagyon figyelünk, ez mindig is így volt” – jegyezte meg.

Korda György és Balázs Klári koncertjén fellép Király Viktor is

(Fotó: Bors)

Szerinte nem elég a sok évtizedes rutin, az idő múlásával fokozottan szükséges gyakorlás:

Boldog vagyok, hogy majdnem hetven év után még érdeklem az embereket. Lesz még koncertünk idén is, az Erkel színház társulatával lépünk fel szilveszter este és 30-án is. Jövőre kicsit visszafogunk, hogy ne vonjunk el közönséget a nagy koncerttől.

Korda György és Balázs Klári diétája

Balázs Klári, aki eleinte tartott a táncdalénekestől, úgy véli, hogy fontos az önkontroll, így karácsonykor sem akarnak sokat enni. „Várjuk az ünnepeket, a nyugalmat, akkor mindenki kicsit visszavonul... A karácsonyi menüre nagyon figyelek, nehogy felszedjünk kilókat vagy akár dekákat. Ez általában sikerül. A bejgli az egyik kedvencem, de napi legfeljebb egy szeletet eszünk majd belőle” – ígérte.

Utazni nagyon szeretnek, rengetegszer jártak az USA-ban és Ausztráliában is, hamarosan útra kelnek. „Nem megyünk túl messzire, Spanyolországba utazunk. Ott 15-20 fok lesz, sok napsütéssel” – prognosztizálta Klárika, Gyuri pedig megjegyezte, hogy a sós levegő jó tesz a tüdőnek, és egy énekesnek ez nagyon fontos. Szerinte „muszáj rápihenni, utána kezdődik a felkészülés.” A hazai teleket is kibírják, szerintük minden évszakban megvan a szépség.