Újabb szakítás a sztárvilágban, 15 év és négy közös gyermek után válik sokak kedvenc álompárja

Nemrég érkezett a hír, hogy válik a darts-világbajnok, Rob Cross. A 35 éves sportoló egy Instagram-posztban jelentette be hogy 15 év után szakítottak a feleségével, Georgiával.

15 év után válik az egykori világbajnok / Fotó: bambambu / shutterstock

15 éven után válik a korábbi világbajnok

Néhány nehéz és kihívásokkal teli év után Georgiával úgy döntöttünk, hogy különválunk. Az elkötelezettségünk, hogy a négy csodálatos gyermekünk társszülői legyünk, továbbra is erős: ők a prioritásaink. Nyilvánvalóan nehéz időszak ez, mialatt a jövőn dolgozunk, így ez idő alatt kérjük a magánélet tiszteletben tartását. Köszönjük

- írta Cross.

A 2018-as világbajnok és felesége 2008 óta alkotott egy párt, majd 2011-ben összeházasodtak, ez idő alatt pedig négy közös gyermekük is született: két fiú, Bobby és Leyton, valamint két lány, Imogen és Madison.

Összebarátkoztunk, és hamar nyilvánvalóvá vált, Rob milyen kedves és gondoskodó. Amikor először találkoztunk, vett nekünk egy zacskó chipset, amit megettünk, aztán órákon át beszélgettünk

- idézte fel még korábban a kapcsolatuk kezdeti szakaszát Georgia, a The Sun beszámolója szerint.