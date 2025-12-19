Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Kitört a botrány: 18 évvel fiatalabb nőért hagyta el a családját a sztár

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 19. 07:00
raymond van barneveldcsalád
25 éves házasságot dobott oda egy fiatalabb nőért. Raymond van Barneveld elhagyta a családját.

Raymond van Barneveld szerda este visszatért a világ színpadára a darts világbajnokságon, ahol Stefan Bellmonttal csapott össze az első fordulóban.

Raymond van Barneveld elhagyta a családját
Fotó: Tero Vesalainen /  Shutterstock 

Az ötszörös világbajnok 2007-ben nyerte el a PDC koronáját, miután négyszer is világbajnoki címet szerzett a BDO-ban. Bár manapság már nem ragyog olyan fényesen a lelkesedése, „Barney” még mindig tömegeket vonz az Ally Pally-n, és az idei rangos eseményen felesége, Julia Evans szurkol neki.

57 évesen Van Barneveld 18 évvel idősebb 39 éves partnerénél. A darts ikon korábban Silvia van Barneveld férje volt, bár kapcsolatuk 2019 januárjában megromlott és végül elváltak. 

Silvia a válóper során a bíróságon tett tanúvallomásában mondta el, hogy férje Julia kedvéért hagyta ott 25 év után. Julia és a dartsos először Southamptonban találkozott egy versenyen. A brit születésű Julia korábban a TfL-nél dolgozott, de most kizárólag férje asszisztens menedzsereként dolgozik. LinkedIn-profilja szerint ő koordinálja a találkozókat és felügyeli férje napirendi pontjait.

A pár 2023-ban Cipruson fogadott egymásnak örök hűséget. Van Barneveld 2022-ben Párizsban kérte meg szerelme kezét, és a pillanatot az Instagramon osztotta meg a következő szavakkal: „IGENT mondott! Feleségül kértem Juliát Párizsban ezen a hétvégén, és igent mondott. Oda meg vissza vagyok, nagyon szeretlek.”

2022-ben egy interjúban azt mondta, eddig boldogtalan volt, de Julia a legjobb dolog, ami történhetett vele és ő élete szerelme. 

