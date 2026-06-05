Hat év után hazatér Magyarországra Telegdy Zsófia, aki a következő idénytől a DVTK női kosárlabdacsapatát erősíti majd. A 190 centiméter magas csatár 2019-ben költözött az Egyesült Államokba, ahol a georgiai Sharpsburgban található Trinity Christian School tanulója és játékosa lett. A tehetséges kosárlabdázó most úgy döntött, hogy pályafutását Magyarországon folytatja, és a DVTK-ban teszi meg karrierje következő fontos lépését. A bejelentésre bátyja, a népszerű előadó T. Danny is reagált közösségi oldalán.

Telegdy Zsófia hazatér Magyarországra Fotó: Kentucky Facebook

Telegdy Zsófia hazatér Magyarországra

T. Danny húga egyetemi évei alatt a Western Kentucky Lady Toppers együttesét erősítette az Egyesült Államokban. A magyar támadó az előző szezonban 29 mérkőzésen lépett pályára csapata színeiben, majd úgy döntött, hogy hat év után hazatér Magyarországra. A miskolci klub hivatalos honlapjának adott interjúban mesélt döntésének hátteréről, valamint a jövőbeli céljairól is.

A DVTK már kezdetektől nagyon szimpatikus volt, mert éreztem, hogy jó a közeg és komoly céljai vannak a csapatnak. Hat év után most először játszhatok újra otthon és ez nagyon különleges számomra. Szeretnék sokat fejlődni, élvezni a játékot, és minél többet hozzátenni a csapat sikereihez

- mondta Zsófia.

A hírre bátya, Telegdy Dániel is reagált. Az előadó Instagram-oldalán osztotta meg húga szerződtetésének hírét, amelyet egy piros szív emojival tett még személyesebbé. Nem ő volt azonban az egyetlen, aki örömmel fogadta a bejelentést: a bejegyzés alatt rövid időn belül több száz gratuláló hozzászólást kapott Telegdy Zsófia. A DVTK szurkolói szintén lelkesen üdvözölték az új igazolást, és már most izgatottan várják, hogy a következő szezonban a miskolci együttes mezében láthassák a pályán.