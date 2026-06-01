T. Danny: „A saját hamvaimból születtem újjá”

Már elkezdődtek a válogatók a Megasztár legújabb évadjára, ahol a zsűritagok között ezúttal T. Danny is helyet kapott. A zenész úgy érzi, hatalmas lehetőség ez az élettől, amivel élni is szeretne.

A T. Danny dalok helyett ezúttal az előadó szakértői véleményét láthatjuk a Megasztár zsűrijében (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

T. Danny Megasztár

Igencsak színes csapatot állított össze a TV2 a hamarosan képernyőre kerülő Megasztár zsűrijét tekintve. Herczeg Erika, Dallos Bogi, Marics Peti mellett meghívást kapott az ítészek közé T. Danny is, aki nagyon örült az újabb felkérésnek. De vajon milyen karakternek szavaz majd bizalmat a csapatában a rapper?

– Elképesztően hálás vagyok a sorsnak ezért a lehetőségért, nagyon örültem annak, hogy meghívtak a műsorba – kezdte T. Danny. – Ez egy új feladat, egy új kihívás, és nem titok, hogy én bizony imádom a kihívásokat… Teljesen mindegy, hogy egy fellépő milyen stílusban érkezik majd, számomra ennél sokkal fontosabb az, hogy meg tud-e szólítani, meg tudja-e érinteni a lelkemet, ki tud-e váltani belőlem érzelmeket. Mert ha ez megtörténik, és azt érzem, hogy valami megmozdult bennem, akkor azon leszek, hogy az adott személyt továbbvigyem magammal.

„Újult energiával vagyok itt”

A zenész elismeri: azt követően, hogy megjárta a poklot, most ismét egy újabb, komoly lehetőség előtt áll. De vajon tud-e élni vele?

– Úgy érzem, hogy újult energiával, újult erővel vagyok itt, és szerintem most sokkal inkább élek majd a felkínált lehetőséggel, mint eddig bármikor. Fontos számomra, hogy visszakerüljek oda, ahová eredetileg is pozicionáltam magam. Hogy újra visszatérjen belém az a tűz, az a motiváció, ami mindig is jellemzett, és úgy érzem, hogy most éppen ez történik velem. Ennek a nagyszerű lehetőségnek köszönhetően újra ott lehetek, ahol jól érzem magam, és ahol boldog vagyok.

„Rájöttem, hogy ez nem mehet így tovább”

A rapper határozott, energikus és igen összeszedett. Szavai nem csupán üres frázisoknak tűnnek. Azt mondja, szerencsésnek érzi magát, mert mindig volt kibe kapaszkodnia, mindig voltak mellette barátok, és a családjára is számíthatott. Visszatalált egykori önmagához, és szinte újjászületett.