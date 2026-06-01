T. Danny: „A saját hamvaimból születtem újjá”

Már elkezdődtek a válogatók a Megasztár legújabb évadjára, ahol a zsűritagok között ezúttal T. Danny is helyet kapott. A zenész úgy érzi, hatalmas lehetőség ez az élettől, amivel élni is szeretne.
Igencsak színes csapatot állított össze a TV2 a hamarosan képernyőre kerülő Megasztár zsűrijét tekintve. Herczeg Erika, Dallos Bogi, Marics Peti mellett meghívást kapott az ítészek közé T. Danny is, aki nagyon örült az újabb felkérésnek. De vajon milyen karakternek szavaz majd bizalmat a csapatában a rapper?
– Elképesztően hálás vagyok a sorsnak ezért a lehetőségért, nagyon örültem annak, hogy meghívtak a műsorba – kezdte T. Danny. – Ez egy új feladat, egy új kihívás, és nem titok, hogy én bizony imádom a kihívásokat… Teljesen mindegy, hogy egy fellépő milyen stílusban érkezik majd, számomra ennél sokkal fontosabb az, hogy meg tud-e szólítani, meg tudja-e érinteni a lelkemet, ki tud-e váltani belőlem érzelmeket. Mert ha ez megtörténik, és azt érzem, hogy valami megmozdult bennem, akkor azon leszek, hogy az adott személyt továbbvigyem magammal.
A zenész elismeri: azt követően, hogy megjárta a poklot, most ismét egy újabb, komoly lehetőség előtt áll. De vajon tud-e élni vele?
– Úgy érzem, hogy újult energiával, újult erővel vagyok itt, és szerintem most sokkal inkább élek majd a felkínált lehetőséggel, mint eddig bármikor. Fontos számomra, hogy visszakerüljek oda, ahová eredetileg is pozicionáltam magam. Hogy újra visszatérjen belém az a tűz, az a motiváció, ami mindig is jellemzett, és úgy érzem, hogy most éppen ez történik velem. Ennek a nagyszerű lehetőségnek köszönhetően újra ott lehetek, ahol jól érzem magam, és ahol boldog vagyok.
A rapper határozott, energikus és igen összeszedett. Szavai nem csupán üres frázisoknak tűnnek. Azt mondja, szerencsésnek érzi magát, mert mindig volt kibe kapaszkodnia, mindig voltak mellette barátok, és a családjára is számíthatott. Visszatalált egykori önmagához, és szinte újjászületett.
– Azok a rosszabb pillanatok és azok a rosszabb döntések, amelyeket korábban meghoztam, hozzásegítettek ahhoz, hogy rájöjjek, ez nem mehet így tovább. Most úgy érzem magam, mint egy főnixmadár: a saját hamvaimból születtem újjá. Szerencsés vagyok, mert nemcsak ez a munka, hanem a barátok és a családtagok is segítenek abban, hogy a helyemen maradjak. Annak idején nyilvánvalóan sokan észrevették körülöttem, hogy nem a jó irányba megyek, és volt, hogy ezt szóvá is tették, amit én makacs és önfejű módon nem fogadtam el, de azt gondolom, hogy ez ilyenkor valahol normális. Ma már tudom, elengedhetetlen, hogy az ember visszataláljon a régi önmagához, hogy felismerje és ki merje, ki tudja mondani, hogy nem volt igaza. Sok erő kell hozzá, és hálás vagyok a sorsnak, amiért bennem volt annyi, hogy össze tudjam szedni magam, és megint talpra tudjak állni.
A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás.
Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő. Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.
