"Ki ez a maszkos állat?" - Szóhoz sem jutottak a rajongók, amikor meglátták T. Dannyt

Alaposan felkavarta az állóvizet az utóbbi időben Telegdy Dániel, avagy T. Danny. A fiatal rapper - aki továbbra is kizárólag maszkban hajlandó mutatkozni -, ma már nem tagadja, mennyire mélyre csúszott egy időben: többek közt A maszk mögött című dokumentumfilmjében is őszintén vallott arról, milyen állomásokkal küzdött meg a gyógyulása során és milyen út vár még rá, mire újra maszk nélkül jelenhet meg nyilvánosan. Mint mondta, jelenleg egy plasztikai beavatkozás előtt, továbbá folyamatosan pszichológushoz jár, hogy mentálisan is stabil maradhasson, és ne csússzon bele ismét a régi függőségébe.

T. Danny legutóbbi videója nagyot ment a rajongók körében / Fotó: hot! magazin/Szabolcs László

T. Danny, a követői őszinte örömére, a közelmúltban már visszatért a színpadra, hosszas kihagyást követően: az ekkor készült videók futótűzként terjedtek el az interneten, a rajongók pedig nem győztek örvendezni, amiért visszakapták a kedvencüket. Volt okuk a boldogságra a minap is, amikor a rapper edzés közben osztott meg egy videót a közösségi oldalán - Dannynek a nyáron egy nagyobb fellépése lesz, amire a jelek szerint már gőzerővel készül.

Kezdődjön a szezon

- jelentette ki a klipet tartalmazó Instagram-posztban T. Danny, amelyen az edzés és súlyzózás eredményét, az elképesztő izmait is megvillantotta - talán mondani sem kell, de a rajongók legnagyobb örömére.

Így kell visszatérni!

- jelentette ki egyikük a kommentszekcióban.

Ki ez a maszkos állat?

- tette fel a kérdést egy másik követő - persze, pozitív értelemben.

Mutatjuk is T. Danny legutóbbi videóját!

Habár a rapper mindent megtesz, hogy új életet kezdjen, és kitartson ezen az úton, a botrányok így sem csillapodnak körülötte. A közelmúltban Radics Attila, a Való Világ egykori sztárja támadta be egy videóban T. Dannyt, miután állítása szerint az énekes miatt penderítették ki őt a Romkert VIP-részlegéből. A valóságshow-szereplő ekkor meglehetősen súlyos, személyes vádakat fogalmazott meg: többek közt senkinek és rossz drogfüggőnek nevezte a rappert, valamint a karrierjét is ízekre szedte. T. Danny azonban eddig nem reagált ezekre a könyörtelen kijelentésekre.