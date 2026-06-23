Két ígéretes futballista életét vesztette egy borzalmas autóbalesetben, az egyik áldozatot klubja színeivel díszített koporsóban helyezték végső nyugalomra.

Lángoló, vörösen izzó pokollá változott az autó: két fiatal futballista halt kínhalált a hajnali balesetben

Fotó: 123RF

Lángoló, vörösen izzó pokollá változott az autó: két fiatal futballista halt kínhalált a hajnali balesetben

Pietro Borsini annak a négy fiatal férfinak az egyike volt, akik egy Opelben utaztak, amikor járművük frontálisan összeütközött egy Fiat Puntóval 2025. június 14-én, vasárnap a hajnali órákban. A 19 éves labdarúgó sérüléseibe a következő napon, a kórházban halt bele.

Ő volt a baleset második áldozata az Aspio útszakaszon, közvetlenül az olasz kikötőváros, Ancona közelében. A sofőr, a szintén futballista Davide Paglialunga (21) még a helyszínen életét vesztette.

A roncsok lángra kaptak, és az utasok a járműben rekedtek, ezért ki kellett őket menteni, miközben a tűz továbbterjedt. Két másik barátjuk, a 21 éves Lorenzo Marrone és Mattia Lucesoli súlyos sérülésekkel ugyan, de túlélték a balesetet.

A 31 éves Fiat Punto-sofőr szintén megsérült. Három férfi megállt a helyszínen, hogy segítséget hívjon, és közreműködjön az égő roncsokba szorult emberek kimentésében.

Lorenzo később így nyilatkozott:

Csak azért vagyok ma életben, mert azok a bátor férfiak ki tudtak húzni a tomboló lángok közül.

A temetéseken hordágyon fekve vett részt. Több mint 1000 gyászoló rohamozta meg az osimói San Biagio-templomot Pietro, június 18-i temetésén. Sokan fekete pólót viseltek az „elesett ultrák” emlékére, miközben a koporsóra a San Biagio és az Ancona csapatainak sáljait helyezték.

Pietro szenvedélyes középpályás volt, akit elszántságáról és vezetői képességeiről ismertek, és korosztályos csapatkapitányként is kiemelkedett. Édesapjával, Robertóval együtt családi asztalosvállalkozásukban dolgozott. Az olasz Marche régióban működő ASD San Biagio csapatában játszott.

Pietro Borsini egy igazi angyal volt

Csapattársai úgy emlékeztek rá, mint „egy legyőzhetetlen angyalra”. A szertartáson felolvasott, a klub által írt megható levélben ezt írták:

Te voltál a jövő, a küldetés és az identitás.

Édesanyja, Federica azt mondta a gyászolóknak, hogy fia szervadományozása révén tovább él majd. A halottaskocsi a helyi futballpályához vonult, ahol az ultrák a koporsót a pályára vitték, hogy utolsó tiszteletüket tegyék azon a gyepen, amelyet annyira szeretett.