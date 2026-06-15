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Most jött: Teljes lezárás Budapesten, óriási karambol történt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 15. 08:05
lezáráskarambol
Két autó ütközött össze.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy összeütközött két személyautó Budapest XII. kerületében, a Budakeszi úton, a Sztehlo Gábor utcánál. A megosztott információk szerint a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották a balesethez, ami akadályozza a forgalmat. Mint kiderült: az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu