Most jött: Teljes lezárás Budapesten, óriási karambol történt

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy összeütközött két személyautó Budapest XII. kerületében, a Budakeszi úton, a Sztehlo Gábor utcánál. A megosztott információk szerint a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották a balesethez, ami akadályozza a forgalmat. Mint kiderült: az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.