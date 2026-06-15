Most jött: Teljes lezárás Budapesten, óriási karambol történt

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy összeütközött két személyautó Budapest XII. kerületében, a Budakeszi úton, a Sztehlo Gábor utcánál. A megosztott információk szerint a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották a balesethez, ami akadályozza a forgalmat. Mint kiderült: az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.