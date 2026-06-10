Szívükhöz kaptak a szurkolók, Lamine Yamal a frászt hozta rájuk

Lamine Yamal az egyik legjobban várt futballista a 2026-os foci-vb-n. A torna alatt 19. születésnapját ünneplő spanyol csodagyerek pályafutása első világbajnokságára készül, ám néhány nappal a nyitómérkőzés előtt még mindig kérdéses az állapota. A Barcelona fiatal klasszisa ráadásul olajat öntött a tűzre, amikor egy sokakat megijesztő videót tett közzé a közösségi médiában.
A spanyol válogatott egy Irak elleni 1-1-es döntetlennel, majd egy Peru felett aratott 3-1-es győzelemmel hangolt a világbajnokságra, Yamal azonban egyik felkészülési mérkőzésen sem lépett pályára. Az Európa-bajnok támadó még áprilisban szenvedett sérülést, ugyanakkor Luis de la Fuente szövetségi kapitány szerint a spanyolok június 15-i vb-rajtjára várhatóan teljesen felépül.
A bizonytalanságot azonban tovább fokozta a játékos hétfői TikTok-bejegyzése.
Yamal egy olyan videót osztott meg követőivel, amelyen oxigénmaszkot visel, a felvétel pedig pillanatok alatt végigsöpört a közösségi médián.
A rajongók között azonnal megindultak a találgatások, sokan aggódni kezdtek a fiatal sztár egészségi állapota miatt. Egyesek felvetették, hogy a felvétel egy kórházban készült, míg mások attól tartottak, hogy súlyos betegséggel küzd.
Később kiderült, hogy nincs ok az aggodalomra: Yamal mindössze egy hiperbár oxigénkamrát használt, amelyet számos élsportoló alkalmaz a regeneráció felgyorsítására. Az eljárás során nagy nyomás alatt juttatnak oxigént a szervezetbe, ami fokozza a vér oxigénfelvételét, és elősegítheti a szövetek helyreállítását, illetve a felépülést.
Az ugyanakkor továbbra is kérdés, hogy mindez elegendő lesz-e ahhoz, hogy Yamal tökéletes állapotban kezdje a világbajnokságot. Ez korántsem mellékes szempont a spanyolok számára, hiszen a válogatott szereplése nagyban függhet attól, milyen formában lesz a fiatal klasszis. A fogadóirodák többsége Spanyolországot a torna legfőbb esélyesei közé sorolja, miközben Yamal neve a gólkirályi cím várományosai között is rendszeresen felbukkan.
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