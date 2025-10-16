Házasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Gál névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Nagy lelki támasz a társainak" - Liu Shaoang magyar sikereit emlegetik Kínában

Liu Shaoang
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 16. 07:00
Csang Csing LinaMagyarországLiu Shaolin Sándor
Kínai színekben remekel a magyar olimpiai bajnok. Liu Shaoang a 2000 méteres vegyes váltó döntőjében aranyérmet nyert a rövidpályás gyorskorcsolyázók olimpiai kvalifikációs világkupa-sorozatának első állomásán.
HWK
A szerző cikkei

A magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoang a 2000 méteres vegyes váltó döntőjében befutóemberként az utolsó körben egyszerre két riválisát is megelőzte a montreali viadalon, és ezzel aranyérmet szerzett Kínának. Nem véletlen, hogy ódákat zengenek róla a kínai lapok, még a magyar sikereit is felemlegették - írja a Magyar Nemzet.

Liu Shaoang
Liu Shaoang Magyarország első egyéni téli olimpiai aranyérmese / Fotó: Árvai Károly

Ezt írták Liu Shaoangról

Megmutatta, milyen lenyűgözőn tud előzni. Akár a vegyes váltóban, akár a férfiben versenyez, mindig képes megfordítani a helyzetet, ha a csapat bajba kerül, és ez nagy lelki támasz a társainak. S most nem csak a vegyes váltó döntőjében hajtott végre döntő előzést. A férfiváltó fináléjában kétszer is utolérte a kanadaiakat, akik pánikba estek, az egyik alkalommal a versenyzőjük ki is csúszott a pályáról. Ha visszatekintünk a hét évvel ezelőtti phjongcshangi téli olimpiára, Liu Shaoang kiváló teljesítménye még ma is élénken él az emlékezetben. Akkor bátyjával, Liu Shaolinnal tökéletes váltást hajtottak végre a döntőben, és ezzel hozzásegítették Magyarországot története első téli olimpiai aranyérméhez. Most, 27 évesen, Liu Shaoang továbbra is megbízhatóan teljesít, és a kínai váltócsapat egyik legbiztosabb pontja 

– írja a sohu hírportál.

Liu Shaoang, Magyarország első egyéni téli olimpiai aranyérmese és testvére, Liu Shaolin Sándor 2022 őszén döntöttek úgy, hogy követik edzőjüket, Csang Csing Linát és kínai színekben folytatják.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu