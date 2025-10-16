"Nagy lelki támasz a társainak" - Liu Shaoang magyar sikereit emlegetik Kínában

A magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoang a 2000 méteres vegyes váltó döntőjében befutóemberként az utolsó körben egyszerre két riválisát is megelőzte a montreali viadalon, és ezzel aranyérmet szerzett Kínának. Nem véletlen, hogy ódákat zengenek róla a kínai lapok, még a magyar sikereit is felemlegették - írja a Magyar Nemzet.
Megmutatta, milyen lenyűgözőn tud előzni. Akár a vegyes váltóban, akár a férfiben versenyez, mindig képes megfordítani a helyzetet, ha a csapat bajba kerül, és ez nagy lelki támasz a társainak. S most nem csak a vegyes váltó döntőjében hajtott végre döntő előzést. A férfiváltó fináléjában kétszer is utolérte a kanadaiakat, akik pánikba estek, az egyik alkalommal a versenyzőjük ki is csúszott a pályáról. Ha visszatekintünk a hét évvel ezelőtti phjongcshangi téli olimpiára, Liu Shaoang kiváló teljesítménye még ma is élénken él az emlékezetben. Akkor bátyjával, Liu Shaolinnal tökéletes váltást hajtottak végre a döntőben, és ezzel hozzásegítették Magyarországot története első téli olimpiai aranyérméhez. Most, 27 évesen, Liu Shaoang továbbra is megbízhatóan teljesít, és a kínai váltócsapat egyik legbiztosabb pontja
– írja a sohu hírportál.
Liu Shaoang, Magyarország első egyéni téli olimpiai aranyérmese és testvére, Liu Shaolin Sándor 2022 őszén döntöttek úgy, hogy követik edzőjüket, Csang Csing Linát és kínai színekben folytatják.
