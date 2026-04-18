Csak biciklizni indult, de hátborzongató helyzetbe került Liu Shaolin Sándor

Biciklizés közben érte váratlan találkozás a magyar színekben olimpiai bajnok Liu Shaolin Sándort. A rövidpályás gyorskorcsolyázó 3 és fél óra alatt több mint 105 kilométert tekert, de egyszercsak egy kígyó akadt az útjába.
Liu Shaolin Sándor az Instagram-történetében osztott meg egy videót biciklizés közben, bemutatva a több mint 100 ezer követőjének, hogy milyen mesés helyeken teker Kínában. Majd büszkén számolt be róla, hogy 3 és fél óra alatt több mint 105 kilométert sikerült megtennie – ezzel egyidőben viszont azt is megmutatta a rajongóinak, milyen váratlan találkozásban volt része kerékpározás közben.
A rövidpályás gyorskorcsolyázó azonnal félbeszakította a biciklizést, amikor megpillantott egy kígyót a kerékpárút kellős közepén.
Liu Shaolin Sándor a nem mindennapi találkozást megörökítette a telefonjával, a felvételt pedig megosztotta a közösségi oldalán – hozzátéve a Snake Dance című dalt, aminek a címe magyarul annyit tesz: kígyótánc.
Mint ismert, a Liu testvérek magyar színekben lettek olimpiai bajnokok, azonban 2022-ben kezdeményezték országváltásukat, és azóta Kína válogatottját erősítik. Igaz, Liu Shaolin Sándor nem került be a csapatba az idei, milánói-cortinai téli olimpiára, csak a testvére, Liu Shaoang – ám érmet ezúttal nem nyert.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.