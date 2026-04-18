Csak biciklizni indult, de hátborzongató helyzetbe került Liu Shaolin Sándor

Biciklizés közben érte váratlan találkozás a magyar színekben olimpiai bajnok Liu Shaolin Sándort. A rövidpályás gyorskorcsolyázó 3 és fél óra alatt több mint 105 kilométert tekert, de egyszercsak egy kígyó akadt az útjába.

Liu Shaolin Sándor edzésprogramjának a kerékpározás is része

Fotó: Fred Lee / Getty Images

Liu Shaolin Sándor kígyóval találkozott

Liu Shaolin Sándor az Instagram-történetében osztott meg egy videót biciklizés közben, bemutatva a több mint 100 ezer követőjének, hogy milyen mesés helyeken teker Kínában. Majd büszkén számolt be róla, hogy 3 és fél óra alatt több mint 105 kilométert sikerült megtennie – ezzel egyidőben viszont azt is megmutatta a rajongóinak, milyen váratlan találkozásban volt része kerékpározás közben.