"Nem vált be a honosítás" - Liu Shaoangot onnan érte támadás, ahol nem számított rá

A vegyes váltó negyedik helye után Liu Shaoang 1000 méteren döntőbe sem jutott, majd szombaton 1500-on egy bukás után csak a hetedik pozicióban zárt. A magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok biztosan többet várt magától, és a kínaiak is többet vártak tőle. Kína továbbra is aranyérem nélkül, két ezüsttel és két bronzzal áll az olimpián, így a rövidpályás versenyeken még nagyobb nyomás nehezedett az ország versenyzőire.

Liu Shaoang balszerencsés versenyeken van túl Fotó: Illyés Tibor

Nem véletlen, hogy a BackChina portál kemény kritikát fogalmazott meg. Úgy vélik, nem vált be a honosítás, ami kőkemény kritika Liu Shaoang felé - idézi a lapot a Magyar Nemzet.

Liu Shaoang könnyen kiesik a ritmusból

Liu Shaoang magányosan harcol, és ha csak egy kicsit is meglökik, máris kiesik a ritmusból. Mi pedig még mindig ezekre az "öreg harcoskra" támaszkodunk, hogy a fénykorukat élő európai izomkolosszusokkal vívjanak élet-halál harcot – az eredmény borítékolható. Őszintén szólva, a honosított versenyzők végső soron más nemzetek gyermekei, ám az igazi probléma az ígéretes fiatal tehetségek hiánya a saját sorainkban

- írta a lap a kínai helyzetről, és a 27 éves Shaoangról.

A téli olimpia rövidpályás gyorskorcsolya versenyei hétfőn folytatódnak a rendre teltházas Forum di Milánóban.