Váratlan hír érkezett Liu Shaoangról, a barátnőjével jelentkezett

A kínai csapat a legutóbbi téli olimpián mindössze egy ezüstérmet szerzett, ami komoly visszaesés a 2022-es pekingi játékokhoz képest, ahol 15 érmet gyűjtöttek (9 arany, 4 ezüst, 2 bronz). Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor éppen a pekingi olimpia után döntöttek úgy, hogy a továbbiakban nem magyar, hanem kínai színekben folytatják pályafutásukat. Shaoang azóta már elindult a milánói-cortinai olimpián, míg testvére, Liu Shaolin Sándor csak szurkolóként volt jelen. A pénteken kezdődő montreali világbajnokságon azonban egyikük sem lesz ott, mivel mindketten kimaradtak a kínai válogatott keretéből.

Liu Shaoang kimaradt a kínai vb-keretből / Fotó: Matthew Stockman

Liu Shaoang az ötkarikás játékok után azt nyilatkozta, hogy amennyiben még tud segíteni, akkor továbbra is a kínai válogatott rendelkezésére áll, de egyelőre pihenni szeretne, mert fizikálisan és mentálisan is kimerült, ám azt nem mondta, hogy már a világbajnokságra se menne el - emelte ki a Magyar Nemzet.

A kínai szakvezetés a fiatalítás mellett döntött, ám az összeállítás nagy meglepetést keltett az ázsiai országban. Többen nehezményezték, hogy a legeredményesebb versenyzők közül többen sem utazhatnak el a világbajnokságra. A kínai közösségi médiában is komoly felháborodást váltott ki a döntés, sokan ugyanis kételkednek abban, hogy a rutintalanabb fiatalok meg tudják majd állni a helyüket Montrealban.

Liu Shaoang a közösségi oldalán jelentkezett

A 27 éves sportoló a hír megjelenése után néhány órával az Instagram-oldalán jelentkezett egy fotóalbummal. A képeken barátnőjével Pekingben láthatóak, több közös pillanatot és városi jelenetet is megosztott követőivel.

A bejegyzés alapján úgy tűnik, Liu Shaoangot különösebben nem rázta meg, hogy kimaradt a kínai válogatott világbajnoki keretéből. A rövidpályás gyorskorcsolyázó láthatóan jó hangulatban tölti idejét, miközben a montreali világbajnokságon ezúttal nem áll rajthoz a kínai csapat tagjaként.