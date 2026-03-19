BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

József, Bánk névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szörnyű: Egy csatornában találták meg a tévésztár holttestét

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 19. 13:34
A sztár januárban költözött ki Thaiföldre. A tévésztár nemrég phuketi utazásáról posztolt, és látszólag semmi problémája nem volt.
A szerző cikkei

Jordan Wright holttestét egy csatornában találták meg Phuketben. A tévésztárról készült utolsó kamerafelvételeken az látszott, hogy valami nincs rendben vele, majd pár órával később eszméletlen állapotban találták meg a rendőrök.

Holtan találták a szeretett tévésztárt
Illusztráció: ChiccoDodiFC / Shutterstock 

Rejtélyesen hunyt el a tévésztár

A hatóságokat március 14-én, helyi idő szerint 12:30 körül riasztotta egy helyi lakos, miután rátalált a 33 éves brit Wrightra. A színészt arccal lefelé fekve találták meg a csatornában, szürke ingben és fekete nadrágban, cipő nélkül.

A rendőrség közlése szerint a zsebében megtalálták a Coco Phuket Bangtao Hotel kulcskártyáját, a telefonját pedig a közelben, a csatorna partján. A nyomozók szerint nem találtak fizikai bántalmazásra vagy dulakodásra utaló nyomokat. Holttestét azóta a Vachira Phuket Kórházba szállították boncolásra.

A szállodai alkalmazottak szerint egyedül érkezett, és március 13-án kellett volna kijelentkeznie, de a szobájában sem találtak semmi gyanúsat. A rendőrség közölte, hogy a boncolási eredményekre várnak, hogy megállapítsák a halál okát, valamint azt, hogy alkohol vagy bódító szerek közrejátszottak-e.

Wright januárban az Instagramon jelentette be, hogy Thaiföldre költözött, utolsó bejegyzését pedig március 6-án tette közzé - írja az Express.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
