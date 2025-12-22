KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Gyászol a sportvilág: elhunyt a fiatal, tehetséges zsoké

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 20:55
elhunyttragédiazsokéhalál
Mindössze 16 éves volt.

Lesújtó hírt kapott a sportvilág: egy fiatal zsoké tragikus módon belehalt sérüléseibe nyolc nappal azután, hogy egy szörnyű esés következtében kórházba szállították.

gyertya, gyász
Elhunyt a fiatal zsoké Fotó: Pexels

Joaquim Pavoski Dapper már első hónapjaiban felhívta magára a figyelmet: szeptemberben, pályafutása első hetében megszerezte első győzelmét, és összesen három futamban diadalmaskodott.

A tragikus baleset a nap utolsó, kilencedik futamában történt, amikor Pavoski Dapper a Sexy Lady nevű kancán ült. A ló a befutóegyenesben lendületbe jött, és két rivális közé próbált beférni, amikor – a beszámolók szerint – összeakadhatott az egyik előttük haladó ló sarkával, majd elesett. A zsoké fejjel csapódott a talajba, és azonnal kórházba szállították.

A pálya orvosai ellátták, majd súlyos állapotban a Miguel Couto Municipal kórházba vitték. Négy nappal később pedig átszállították a Pasteur kórházba.

Nyolc nappal az eset után azonban a Brazil Zsokéklub közölte a hírt, hogy Pavoski Dapper sajnos elhunyt.

A Brazil Zsokéklub mély sajnálattal jelenti be Joaquim Pavoski Dapper, a lóversenyzésben J. Pavoski néven ismert zsoké tanonc halálát, amely 2025. december 17-én, szerdán történt

- derül ki a klub szívszorító közleményében.

Pavoski Dapper, akinek édesapja turisztikai tisztviselő Faxinalznhóban, édesanyja pedig önkormányzati képviselő, a Gavea pályáján dolgozó szakember szerint feltörekvő tehetségnek számított a fiatal lovas. A zsokét vasárnap temették el szülővárosában egy gyászszertartáson - írja a Mirror.

 

