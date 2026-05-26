Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
29°C Székesfehérvár

Evelin, Fülöp névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Felháborító: részegen balesetezett, majd gyorsan elmenekült a helyszínről

ittas vezetés
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 26. 14:50
részeg sofőrbaleset
Ittasan sofőr okozott balesetet egy 52 éves férfi Győr-Moson-Sopron vármegyében, majd segítségnyújtás nélkül próbált elhajtani a helyszínről.

Vérlázító jelenetek zajlottak le május 25-én dél körül a 1403-as főúton, ahol egy szombathelyi férfi Audi személyautójával közlekedett Hédervár irányából Novákpuszta felé. A rendőrség tájékoztatása szerint az 52 éves sofőr előzés közben – feltehetően részegsége miatt – nekiütközött egy Volkswagennek.

Részeg sofőr balesetezett, majd inkább menekülőre fogta
Részeg sofőr balesetezett, majd inkább menekülőre fogta Fotó: Magyar Rendőrség

A baleset után azonban nem állt meg segítséget nyújtani vagy meggyőződni arról, megsérült-e valaki, hanem tovább próbált hajtani. A menekülést végül egy másik autós akadályozta meg, aki feltartóztatta a sofőrt a rendőrök érkezéséig.

Részegen vezetett

Az egyenruhások a helyszínen alkoholszondás vizsgálatot végeztek, amely pozitív eredményt mutatott. A férfit ezt követően előállították, és ellene a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított. A sofőrnek cserbenhagyás és ittas járművezetés miatt kell felelnie – írja a police.hu.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu