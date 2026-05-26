Felháborító: részegen balesetezett, majd gyorsan elmenekült a helyszínről

Vérlázító jelenetek zajlottak le május 25-én dél körül a 1403-as főúton, ahol egy szombathelyi férfi Audi személyautójával közlekedett Hédervár irányából Novákpuszta felé. A rendőrség tájékoztatása szerint az 52 éves sofőr előzés közben – feltehetően részegsége miatt – nekiütközött egy Volkswagennek.

Fotó: Magyar Rendőrség

A baleset után azonban nem állt meg segítséget nyújtani vagy meggyőződni arról, megsérült-e valaki, hanem tovább próbált hajtani. A menekülést végül egy másik autós akadályozta meg, aki feltartóztatta a sofőrt a rendőrök érkezéséig.

Részegen vezetett

Az egyenruhások a helyszínen alkoholszondás vizsgálatot végeztek, amely pozitív eredményt mutatott. A férfit ezt követően előállították, és ellene a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított. A sofőrnek cserbenhagyás és ittas járművezetés miatt kell felelnie – írja a police.hu.