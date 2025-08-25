Gyászba borult a sportvilág: elhunyt a legendás sportoló

Bruce Raymond a lóversenyzés igazi úriembere volt, hatalmas űrt hagyott sokak szívében.

Rákbetegségben hunyt el a legendás zsoké

Bruce Raymond az 1993-as Derbyben egy esélytelennek számító lóval a második helyen végzett. Pályafutása során számos rangos sprint- és kupaversenyt nyert, köztük a Royal Ascoton is diadalmaskodott 1985-ben.

Összesen 2000 versenyt nyert meg 30 éves pályafutása során, azonban soha nem sikerült elhódítani az angol lóversenyzés öt rangos futam egyikét sem. Sokak szerint ő „a legjobb zsoké, akinek ez sosem jött össze."

1994-es visszavonulása után, 51 évesen, Raymond a legmagasabb szintű lóversenyzés meghatározó alakja lett, menedzserként kezdett el dolgozni.

Még a legrosszabb helyzetekben is képes volt megtalálni valami vicceset, és mindig fel tudta deríteni a napot, öröm volt vele dolgozni. Igazi emberszerető volt, öröm volt a társaságában lenni. Még a legszomorúbb pillanatokban is mosolyt tudott csalni az arcodra

- nyilatkozta Philip Robinson, Raymund egykori zsokétársa, majd asszisztense.

Bruce Raymond nevéhez szorosan kötődő kék-sárga színek ismét diadalt arattak: Never So Brave nevű versenyló megnyerte a Group 1-es City of York Stakest - írja a The Sun.

Robinson a Never So Brave győzelmének különös időzítéséről így beszélt:

„Egyfelől szomorú voltam, mert tudtam, mennyire boldog lett volna, ha láthatja Never So Brave győzelmét, ez hatalmas dolog lett volna számára. Szomorúan vezettem haza Yorkból, mert tudtam, Bruce valószínűleg lemaradt erről, és pontosan el tudtam képzelni, milyen lett volna, ha nézi a futamot."