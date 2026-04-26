Bejelentést tettek Szoboszlai Dominikról; végre megszólalt a jövőjéről

Szoboszlai Dominikkal kapcsolatos cikkeink közül kettő is kiemelt figyelmet kapott olvasóinktól a mögöttünk hagyott héten, április 20. és 26. között. Az egyiknek a Döndi Duó róla szóló dala, a másiknak a régóta húzódó liverpooli szerződéshosszabbítását illető nyilatkozata a témája.

Szoboszlai Dominikról már dalt írt a Döndi Duó, de a szerződéshosszabbítása még mindig készül

Szoboszlain kívül ezúttal a magyar válogatott kézilabdázónő, Puhalák Szidónia került még be a Heti Top rovatunkba (azaz a három legnépszerűbb sporthírünk közé), aki anyai örömök elé nézve szünetelteti a pályafutását.

Elkészült a Döndi Duó a Szoboszlai-dallal

A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányának kedvenc zenekara nagy bejelentést tett: a mulatós dalaival országszerte kedvelt Döndi Duó megírta a korábban már beharangozott Szoboszlai-dalt.

Miután a Liverpool középpályása a kedvenceként említette őket, a zenekar tagjai nem sokat haboztak. A Döndi Duó a közösségi oldalán jelentette be: amennyiben a videó eléri az ezer kedvelést, stúdióba vonulnak és feléneklik a Szoboszlai Dominikról szóló dalukat. A kitűzött célt néhány óra alatt teljesítették, így minden jel szerint napokon belül megjelenhet a legfrissebb Szoboszlai-muzsika.

Szoboszlai Dominik végre megszólalt a jövőjéről

Hónapok óta beszédtéma Liverpoolban Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbítása. A tárgyalások lassan haladnak, egyelőre nem történt áttörés, pedig a pályafutása eddigi legjobb szezonját futja.

Liverpool midfielder Dominik Szoboszlai says he’s relaxed about his future despite a lack of progress in talks over a new contract.



The Hungary international, who has just over two years remaining on his existing deal, has been the club’s standout performer during a difficult… pic.twitter.com/64jnWBz44p — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 20, 2026

Szoboszlai friss helyzetjelentést adott: mint mondta, a szerződésével kapcsolatban nincs újdonság, ő a meccsekre koncentrál és a Poolban képzeli el a jövőjét – ugyanakkor ez nem az ő kezében van.

Búcsúzik a gyönyörű magyar válogatott kézilabdázónő

A Békéscsabai Előre NKSE hivatalos közösségi felületén osztotta meg a hírt, hogy Puhalák Szidónia életében új fejezet kezdődik: a balszélső első gyermekét várja, ezért határozatlan időre szünetelteti pályafutását.

A gyönyörű sportoló korábban a Győri Audi ETO KC kézilabda-csapatával kimagasló sikereket ért el: három alkalommal hódította el a Bajnokok Ligája trófeáját, emellett három bajnoki címet és két Magyar Kupát is ünnepelhetett.

