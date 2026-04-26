Bejelentést tettek Szoboszlai Dominikról; végre megszólalt a jövőjéről

szoboszlai dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 26. 16:15
liverpooldöndi duópuhalák szidónia
Ezek voltak a Bors legnépszerűbb sportcikkei a héten: elkészült a Döndi Duó Szoboszlai-dala; a Liverpool magyar sztárja a jövőjéről nyilatkozott; babát vár a magyar válogatott kézilabdázónő.
Szoboszlai Dominikkal kapcsolatos cikkeink közül kettő is kiemelt figyelmet kapott olvasóinktól a mögöttünk hagyott héten, április 20. és 26. között. Az egyiknek a Döndi Duó róla szóló dala, a másiknak a régóta húzódó liverpooli szerződéshosszabbítását illető nyilatkozata a témája.

Szoboszlai Dominikról már dalt írt a Döndi Duó, de a szerződéshosszabbítása még mindig készül / Fotó: Liverpool FC

Szoboszlain kívül ezúttal a magyar válogatott kézilabdázónő, Puhalák Szidónia került még be a Heti Top rovatunkba (azaz a három legnépszerűbb sporthírünk közé), aki anyai örömök elé nézve szünetelteti a pályafutását.

Elkészült a Döndi Duó a Szoboszlai-dallal

A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányának kedvenc zenekara nagy bejelentést tett: a mulatós dalaival országszerte kedvelt Döndi Duó megírta a korábban már beharangozott Szoboszlai-dalt.

Miután a Liverpool középpályása a kedvenceként említette őket, a zenekar tagjai nem sokat haboztak. A Döndi Duó a közösségi oldalán jelentette be: amennyiben a videó eléri az ezer kedvelést, stúdióba vonulnak és feléneklik a Szoboszlai Dominikról szóló dalukat. A kitűzött célt néhány óra alatt teljesítették, így minden jel szerint napokon belül megjelenhet a legfrissebb Szoboszlai-muzsika.

Szoboszlai Dominik végre megszólalt a jövőjéről

Hónapok óta beszédtéma Liverpoolban Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbítása. A tárgyalások lassan haladnak, egyelőre nem történt áttörés, pedig a pályafutása eddigi legjobb szezonját futja. 

Szoboszlai friss helyzetjelentést adott: mint mondta, a szerződésével kapcsolatban nincs újdonság, ő a meccsekre koncentrál és a Poolban képzeli el a jövőjét – ugyanakkor ez nem az ő kezében van.

Búcsúzik a gyönyörű magyar válogatott kézilabdázónő

A Békéscsabai Előre NKSE hivatalos közösségi felületén osztotta meg a hírt, hogy Puhalák Szidónia életében új fejezet kezdődik: a balszélső első gyermekét várja, ezért határozatlan időre szünetelteti pályafutását.

A gyönyörű sportoló korábban a Győri Audi ETO KC kézilabda-csapatával kimagasló sikereket ért el: három alkalommal hódította el a Bajnokok Ligája trófeáját, emellett három bajnoki címet és két Magyar Kupát is ünnepelhetett.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
