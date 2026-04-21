Búcsúzik a klubtól, anyai örömök elé néz a gyönyörű magyar válogatott kézilabdázó

A Békéscsabai Előre NKSE hivatalos közösségi felületén osztotta meg a hírt, hogy Puhalák Szidónia életében új fejezet kezdődik: a balszélső első gyermekét várja, ezért határozatlan időre szünetelteti pályafutását. A klub sok sikert és jó egészséget kívánt neki ebben a különleges időszakban.

Puhalák Szidónia anyai öröm elé néz, határozatlan időre szünetelteti pályafutását Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport

A gyönyörű sportoló a Győri Audi ETO KC kézilabda csapatával kimagasló sikereket ért el: három alkalommal hódította el a Bajnokok Ligája trófeáját, emellett három bajnoki címet és két Magyar Kupát is ünnepelhetett. Győri játékosként bemutatkozhatott a magyar válogatottban, ami tovább emelte pályafutása jelentőségét.

Puhalák Szidónia anyai örömök elé néz, így egy időre a pályától is távol marad. A klub ezúton is gratulál neki a közelgő családbővüléshez. Köszönjük az itt végzett munkáját, és jó egészséget, sok boldogságot kívánunk neki az elkövetkező időszakra!

– írta a békéscsabai klub a hivatalos közleményében.