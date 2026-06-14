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Hetekig váratták a kórházban az idős asszonyt – napokkal a kivizsgálás után elhunyt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors MR-vizsgálat
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 14. 08:30
tragikus halálesetsürgősségi
Mire megvizsgálták, már túl késő volt. Az idős nő hetekig várakozott a sürgősségin.
CJA
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A 87 éves, brit Sylvia Rowe idén február 8‑án röntgenvizsgálaton esett át, miután lábfájdalmak miatt a sürgősségire szállították. A felvételek azonban nem mutattak ki egyértelmű eltérést

Sürgősségin késleltetett vizsgálatok miatt halt meg az idős nő
Hetekig várakozott a sürgősségin az idős asszony / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Hetekig váratták a sürgősségin a beteg asszonyt

Az orvosok ekkor azt közölték a családdal, hogy MR‑vizsgálatra is szükség van, annak érdekében, hogy kiderítsék a fájdalmak okát - erre azonban öt és fél hetet kellett várniuk.

Márciusban, mire végre sorra kerültek, Sylviát tüdőgyulladással és egy COPD nevű tüdőbetegséggel diagnosztizálták, ám ekkor már túl késő volt: az idős nő március 20‑án meghalt.

A család szerint Sylvia még ma is élhetne, ha nem kellett volna heteket várniuk a vizsgálatra. Elmondásuk szerint az asszony teljesen jól volt, mielőtt bevitték a sürgősségire. Sylvia fia, Ray, így fogalmazott:

Sajnálatos módon édesanyám belehalt a kórházi kezelésbe, tüdőgyulladásba, és árnyéka lett annak az erős nőnek, aki a kórházba került. Idős hölgy volt, tény, hogy akadtak egészségügyi problémái, de nem volt súlyos beteg.

Az asszony lánya, Linda hozzátette: az MR‑eredmények idegkárosodást mutattak ki. Ez egy olyan probléma, amelyet a család szerint fájdalomcsillapítókkal kezelni lehetett volna, ha időben sor kerül a vizsgálatra. A család most panaszt tett a Betegtájékoztató és Kapcsolattartó Szolgálatnál (PALS).

Édesapámmal és a testvéreimmel együtt összeomlottunk anya halála miatt; nem tudunk továbblépni, amíg ki nem derül, miért bántak a drága édesanyánkkal ilyen hanyagul és empátia nélkül

- jelentette ki Linda.

A Dartford and Gravesham NHS (a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat) Trust szóvivője azt közölte, az ügyet jelenleg a hivatalos panasztételi eljárás keretében vizsgálják - írja a The Sun.

 

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