Végre elkészült: itt a hivatalos bejelentés Szoboszlai Dominikról

Nagy sikert aratott Szoboszlai Dominik és a Red Bull közös TikTok-videója, amely rövid idő alatt komoly elérést produkált a közösségi médiában: a felvételt több mint félmillióan látták, és 40 ezernél is több kedvelést gyűjtött össze. A Liverpool magyar játékosa a videóban személyesebb témákat is érintett: beszélt napi képernyőidejéről, az apasághoz fűződő élményeiről, valamint arról is, ki a kedvenc hazai előadója. Utóbbi kérdésre mosolyogva a Döndi Duó nevét említette, amely mulatós dalaival országszerte ismert. A formáció nem sokkal később reagált a kijelentésre, most pedig bejelentést tettek: elkészült az első Szoboszlai Dominik daluk.

Elkészült az első Szoboszlai Dominik dal a Döndi Duótól / Fotó: Andrew Powell

Az országosan ismert mulatós formáció, a Döndi Duó gyorsan reagált arra a videóra, amelyben Szoboszlai Dominik kedvenceként említette őket. A zenekar tagjai nem sokat haboztak: rövid időn belül munkához láttak, és alig egy hónap alatt elkészült az új dal. A Döndi Duó a közösségi oldalán jelentette be: amennyiben a videó eléri az ezer kedvelést, stúdióba vonulnak, és feléneklik a Szoboszlai Dominikról szóló dalukat. A kitűzött célt néhány óra alatt teljesítették, így minden jel szerint napokon belül megjelenhet a legfrissebb Szoboszlai muzsika.

Eközben Szoboszlai Dominik és a Liverpool már javában készülnek a Crystal Palace elleni angol bajnokira, melyet szombaton (16:00, Tv: Match 4) az Anfield Roadon rendeznek.