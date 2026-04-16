Egy percig megállás nélkül sírt, hat hónapot adtak az orvosok a nagybeteg olimpikonnak

Csodával határos módon cáfolt rá az orvosokra Oscar Chalupsky olimpikon evezős, miután hét évvel ezelőtt azt közölték vele, mindössze hat hónapja van hátra. Az egykori sportoló élete fenekestül felfordult, amikor vérrákot diagnosztizáltak nála.

Oscar Chalupsky olimpikon rákkal küzd

Én körülbelül egy percig sírtam, a feleségem viszont nagyon sokat

– emlékezett vissza a dél-afrikai Oscar Chalupsky arra a pillanatra, amikor az orvosok közölték velük a lesújtó hírt.

Hatalmas sokk volt, de az első naptól kezdve eldöntöttem, hogy minden erőmmel küzdeni fogok

– idézi a Daily Star az evezős szavait, aki az 1992-es barcelonai olimpián képviselte a hazáját. Pályafutása során azonban semmi nem volt annyira nehéz, mint elmondani a családtagjainak, hogy rákos beteg.

Az egyik legnehezebb rész az volt, amikor elmondtam a gyerekeimnek és a családomnak. Soha nem akarod, hogy a szeretteid aggódjanak érted.

Az egykori sportoló azonban ahelyett, hogy folyamatosan azon gondolkodott volna, mit veszíthet, inkább arra koncentrált, hogy mit tehetek még meg az életében. Sokkal jobban értékelt minden napot, a családdal, barátokkal töltött időt. És hihetetlen módon, hét évvel azután, hogy közölték vele, már csak hat hónapja van hátra, még mindig életben van, bár továbbra is küzd a rákkal. A célja pedig: életben maradni addig, amíg meg nem találják a gyógymódot a betegségére, küzdeni, teljes életet élni és inspirálni másokat a harcban.