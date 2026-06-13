Patai Anna nem titkolja: Már a kistesó érkezéséről beszélnek otthon

Patai Anna lapunknak mesélt arról, milyen fiatal édesanyaként helyt állni a mindennapokban, elmondása szerint élete legjobb döntése volt, hogy édesanya lett. Az énekesnő sugárzik a boldogságtól, ráadásul azt is elárulta, hogy párjával már szóba került a családbővítés gondolata, így könnyen lehet, hogy a jövőben kistestvér érkezik a családba.
A Megasztár ötödik évadának legfiatalabb felfedezettje 25 évesen lett szülő, az anyaság pedig fenekestül felforgatta életét. Patai Anna rendkívül hálás, amiért fiatalon megtapasztalhatja, milyen érzés szülőnek lenni, a kalandos mindennapokat igazi ajándékként éli meg.
Én egyáltalán nem féltem. Ahogy ő, úgy mi is ezen a fejlődésen megyünk keresztül. Fiatal anyaként azt gondolom, hogy rugalmasabb a helyzet, és pont ez az előnye, hogy együtt tanulunk meg egy csomó mindent a kisbabával
– mesélte az énekesnő a Borsnak, majd hozzátette, hogy mindig is fiatalon szeretett volna gyermeket vállalni, az anyasággal pedig egy hatalmas álma vált valóra.
„Amikor kisgyerekes szülők voltak körülöttünk, akkor alig vártam, hogy mi is megtapasztaljuk azt, hogy milyen az, amikor pici babánk van, és milyen az, amikor úgy igazán ott vagyunk, együtt vagyunk, és hozzád bújik a pici babánk. Ezek annyira szép ajándékok Istentől, én nagyon szerettem volna ebben részesülni” – nyilatkozta boldogan Patai Anna.
Az anyaság azonban nem csupán fekete-fehér. Vannak nehezebb és könnyebb időszakok, amelyen minden szülőnek végig kell mennie. Patai Anna és férje ugyan gördülékenyen vették az akadályokat, ők is találkoztak a gyermeknevelés árnyoldalaival.
Ami minden anyának első körben a legnehezebb, az a nem alvás. Csodálatos szerintem az ember, hogy azért egy idő után ezt megszokja. Tehát egy kisbabához ébredni kell éjszaka, és vannak babák, akiknél ez változik pár hónap után, és vannak, akiknél nem. Én azt gondolom, hogy szuperül belejöttünk ebbe is és én is abszolút felvettem ezzel a ritmust
– vallotta őszintén a korábbi Megasztár versenyző.
Minden szülő álma, hogy gyermeke egy szép napon, kimondja a bűvös „anya”, vagy éppen „apa” szavakat. Patai Annának ezzel egy kicsit hosszabb ideig kellett várnia, ám amikor végre megtörtént, ő lett a világ legboldogabb édesanyja.
Nekem minden nagyon-nagyon jó, amit a kisfiammal együtt élünk át egy családként. Minden egyes mosolynak, ugyanúgy örülök, de a legszebb emléknek mégis csak azt mondanám, amikor először mondta, hogy anya. Ennek én nagyon örültem, mert akkor rengeteg szót tudott már, viszont az anya egy nehéz szónak bizonyult. Azóta nagyon bátran használja is, ha eltűnök a láthatárról, akkor szól, hogy anya
– mesélte örömtelien az édesanya.
Patai Anna párja igazi támaszként nyújt segítséget az énekesnőnek. Nem csak szülőkként, hanem valódi társakként működnek együtt.
Mi mindenben társai vagyunk egymást, szülőként is partnerek vagyunk. Az én férjem a kisfiunk születése előtt is mindenben segített, és ez a mai nap így van. Mikor nekem valami dolgom akad, akkor ő addig is átveszi a kicsit, és csinálja a rutinunkat, amit megszoktunk. Szerintem ez nagyon fontos, mert pontosan ez az, ami meghozza azt a szoros apa-fia kapcsolatot, ami egyébként a férjem és a kisfiam között megvan, mert imádják egymást.
Az énekesnő és párja életük legboldogabb időszakát élik, nem csoda, hogy már a családbővítés is szóba került.
„Természetesen szeretnénk neki majd tesót. Nem sietünk sehová, én egyelőre szeretnék csak rá koncentrálni és minden időmet vele tölteni, de amikor nagyobb lesz, biztosan szeretnénk még egy babát.”
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