Brutális összeg: 163 milliós kártérítést fizethet Bródy János fia

Noha a börtönből kiengedték, nem lélegezhet fel Bródy János fia. A bírósági iratok szerint ugyanis hatalmas, forintra átszámítva százmilliós nagyságrendű kártérítés megfizetésére kötelezi az ítélet.

Bródy János (képünkön)

Fotó: Mate Krisztian

Mint arról korábban beszámoltunk, Bródy Dánielt San Franciscóban bíróság elé állították, majd 2023 decemberében két év börtönre ítélték. A zenész fia azt követően, hogy kirúgták a munkahelyéről, a The First Republic Bankból, egyszerűen fogta magát, és bosszúból kódokat törölt le, amivel átszámítva 70 millió forintos kárt okozott a feltört rendszerben. Eredetileg akár 15 év börtönbüntetést is kaphatott volna, de peren kívüli megállapodást kötött az ügyészséggel, és bűnösnek vallotta magát, így enyhébb büntetést szabtak ki rá. Egy enyhébb fokozatú börtönbe került, ahol főként nem erőszakos bűnelkövetők ülnek. Mára azonban már szabadult – mégsem lélegezhet fel.

Hatalmas kártérítést fizethet Bródy János fia: elutasították a fellebbezését

A Blikk bírósági iratokra hivatkozva ugyanis azt írja: Dániel még közel két évet át úgynevezett büntetőfelügyelet alatt áll, ami azt jelenti, hogy nem csak bűncselekményt nem követhet el, mert akkor azonnal visszakerül a börtönbe, de annak gyanúja sem merülhet fel ellene. A hatóságok bármikor, bejelentés nélkül ellenőrizhetik, valamint a számára kijelölt régiót nem hagyhatja el előzetes engedély nélkül – amit csak rendkívül ritka esetben adnak meg.

Ha ez nem lenne elég, hatalmas, 529 ezer 266 dolláros kártérítésre kötelezte őt a bíróság. Ez mai árfolyamon 163 millió forintnak felel meg.

Dániel és ügyvédje még az ítélethozatal után enyhítésért fellebbezett, ám ezt a fellebbviteli bíróság 2024 januárjában elutasította. A férfi azóta többször is próbálkozott, még a perújrafelvétellel is, ám minden kérését újabb elutasítás követte.