Idősek otthonába került a nagybeteg magyar legenda

Súlyos műtétjét követően hat hétre a Normafa Idősek Otthonában helyezték el az olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok 73 éves birkózó-legendát, a nagybeteg Rácz Lajost. Erre Majoros István olimpiai bajnok birkózónk hívta fel a figyelmünket.

Idősek otthonába került a nagybeteg Rácz Lajos birkózó-legenda Fotó: Földi Imre

Rácz Lajos a Szondi SE-ben volt az edzőm, mivel Székesfehérváron katonáskodtam. A csapatbajnoki meccsek előtt, fenyítéseim után mindig kihozott a "kóterből", s amúgy is hozzáértő mesterem volt

– újságolta a Borsnak Majoros István, aki Normafa Idősek Otthonának vezetőjét, Kuller Józsefet értesítette egykori trénere balsorsáról. Ebben az intézményben lábadozott korábban Bencze Ilona színésznő, dr. Kürti László, sőt, amikor az Eb-győztes fradista Bíró László az utcára került, a fedél nélküli sportember munkát kapott az idősek otthonában.

Rácz Lajos sikeres műtéten van túl

Aki igazán sokat tett Lajosért, az dr. Molnár Szabolcs, a birkózó-válogatott keretorvosa. Rácznak korábban volt egy csípőprotézis-műtétje, de ez a második egy egészen különleges, összességében sikeres beavatkozást követelt meg, ezért illeti elismerés Molnár doktort

– nyilatkozta a korábban a Magyar Birkózó Szövetség főtitkáraként dolgozó Kuller József, aki ingyenesen segít Rácz Lajosnak.