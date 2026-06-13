Brutális fordulatot tartogat a hétvége: leszakad az ég, hat vármegyére adtak ki riasztást!

Készülhetünk a legrosszabbra, mert az előttünk álló napok igazi időjárási hullámvasutat hoznak. Miközben a hőmérők higanyszála már-már a nyarat idézi, a természet nem kímél minket: a hét utolsó napján brutális zivatarok törnek be az országba. A HungaroMet Nonprofit Zrt. már hat vármegyére érvényes, elsőfokú riasztást léptetett életbe, így a hétvégi szabadtéri programokat alaposan átírhatja az égiháború.
Szombat
Többnyire napos, gomolyfelhős idő ígérkezik. A nap első felében főként a Dunántúlon, estétől pedig az északi tájakon alakulhat ki néhol zápor. A szél még gyakran megélénkül, időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul.
Vasárnap
Sok napsütésre számíthatunk, ugyanakkor délutánra erőteljesebb gomolyfelhő-képződés kezdődik. Emiatt elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati légáramlás ismét többfelé megerősödik. A csúcshőmérséklet 23 és 25 fok között valószínű.
A Met.hu vasárnapra elsőfokú figyelmeztetést adott ki zivatarveszély miatt Baranya, Bács-Kiskun, Somogy, Tolna, Vas és Zala vármegyére. Az érintett területeken az elsődleges veszélyforrást a villámlások jelentik, de esetenként szélerősödésre és jégesőre is készülni kell.
Hétfő
A nyári napsütést időnként vékony fátyolfelhők szűrhetik, csapadékra azonban már csak csekély az esély. A szél ereje mérséklődik, a délutáni órákban 25-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
Kedd
Túlnyomóan napos idő várható, amelyet fátyol- és gomolyfelhők színesítenek. Helyenként egy-egy futó zápor sem kizárt. A délutáni hőmérséklet általában 22 és 28 fok között alakulhat – derül ki a Köpönyeg előrejelzéséből.
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