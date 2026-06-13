„A főzésbe nem tudok besegíteni” – Különös családi szabályok szerint él Delhusa Gjon és párja, Fanni

Delhusa Gjon mindennapjait olyan tradíciók és rituálék irányítják, amelyekről a rajongók keveset sejtenek. Gjon élete kész regény: a családi munkamegosztástól a meghökkentő reggeli szokásokon át az abszolút absztinenciáig mindent az őseitől örökölt mediterrán habitus határoz meg. A népszerű énekes őszintén mesélt arról a Borsnak, hogyan telnek a napjai szerelme, Fanni oldalán, és milyen ősi szabályok szerint igazgatja a családi fészket.

Delhusa Gjon párja sosem felejti elkészíteni a reggeli kávét (Fotó: Bors)

Így indul Delhusa Gjon reggele

Minden napja egy szentként tisztelt rutinnal indul, amit egy igencsak meglepő, nyers fogással kezd az énekes: „Sok évtizede már, hogy négy darab nyers tojást ütök egy pohárba, így indul a napom” – avatott be a kulisszatitkokba a művész, aki a fehérjebomba után megadja a módját a kávézásnak. A reggeli koffeint ugyanis nem kapkodva, hanem igazi szertartásként fogyasztja el.

Mindig az őseink nyomdokain járunk. Ezt láttam apunál és a rokonoknál is: a reggeli kávé nálunk egy férfi ceremónia. Pár éve szeretek ilyenkor félrevonulni a kertbe vagy a stúdiómba. Nem mindegy, milyen, finomnak kell lennie!

– magyarázta az Artisjus-díjas zenész, aki azt is elárulta, hogyan folytatódik a délelőtt: „Nálunk szabály, hogy a kávét mindig ceremonikusan iszom. A déli országokban leülnek a férfiak, kávéznak, olvasnak, ráérősen megkezdik a napot. Ezután a férfi csatába száll a világgal, este pedig hazahozza a vadat a vállán – ezalatt természetesen az anyagi javakat értem” – jegyezte meg.

Delhusa Gjon nem remekel a konyhában (Fotó: Bors)

A hagyományos szerepekben hisz

A családfői szerep olyannyira a vérében van, hogy a konyhai feladatokat teljesen a párjára hagyja, a fakanalat hírből sem ismeri.

Őszintén bevallom, a főzésbe nem tudok besegíteni, igazi déli típusú pali vagyok. Talán nosztalgiából is magamra veszem édesapám habitusát. A nővéremnek kubai származású az élettársa, ők ezt habaneronak hívják: ülnek keresztbe tett lábbal és szivaroznak. Bennem is megvan ez a mediterrán ösztön: a férfi lelövi a vadat, hazaviszi, a feleség pedig feldolgozza és összetartja a családot

– vallotta be őszintén. Bár a déli vérmérsékletről sokaknak a nagy mulatozások ugranak be, a zenész abszolút absztinens, ami olykor különös helyzeteket szül otthon a felhalmozott ajándékok miatt.