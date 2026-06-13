„A főzésbe nem tudok besegíteni” – Különös családi szabályok szerint él Delhusa Gjon és párja, Fanni

Delhusa Gjon mindennapjait olyan tradíciók és rituálék irányítják, amelyekről a rajongók keveset sejtenek. Gjon élete kész regény: a családi munkamegosztástól a meghökkentő reggeli szokásokon át az abszolút absztinenciáig mindent az őseitől örökölt mediterrán habitus határoz meg. A népszerű énekes őszintén mesélt arról a Borsnak, hogyan telnek a napjai szerelme, Fanni oldalán, és milyen ősi szabályok szerint igazgatja a családi fészket.
Minden napja egy szentként tisztelt rutinnal indul, amit egy igencsak meglepő, nyers fogással kezd az énekes: „Sok évtizede már, hogy négy darab nyers tojást ütök egy pohárba, így indul a napom” – avatott be a kulisszatitkokba a művész, aki a fehérjebomba után megadja a módját a kávézásnak. A reggeli koffeint ugyanis nem kapkodva, hanem igazi szertartásként fogyasztja el.
Mindig az őseink nyomdokain járunk. Ezt láttam apunál és a rokonoknál is: a reggeli kávé nálunk egy férfi ceremónia. Pár éve szeretek ilyenkor félrevonulni a kertbe vagy a stúdiómba. Nem mindegy, milyen, finomnak kell lennie!
– magyarázta az Artisjus-díjas zenész, aki azt is elárulta, hogyan folytatódik a délelőtt: „Nálunk szabály, hogy a kávét mindig ceremonikusan iszom. A déli országokban leülnek a férfiak, kávéznak, olvasnak, ráérősen megkezdik a napot. Ezután a férfi csatába száll a világgal, este pedig hazahozza a vadat a vállán – ezalatt természetesen az anyagi javakat értem” – jegyezte meg.
A családfői szerep olyannyira a vérében van, hogy a konyhai feladatokat teljesen a párjára hagyja, a fakanalat hírből sem ismeri.
Őszintén bevallom, a főzésbe nem tudok besegíteni, igazi déli típusú pali vagyok. Talán nosztalgiából is magamra veszem édesapám habitusát. A nővéremnek kubai származású az élettársa, ők ezt habaneronak hívják: ülnek keresztbe tett lábbal és szivaroznak. Bennem is megvan ez a mediterrán ösztön: a férfi lelövi a vadat, hazaviszi, a feleség pedig feldolgozza és összetartja a családot
– vallotta be őszintén. Bár a déli vérmérsékletről sokaknak a nagy mulatozások ugranak be, a zenész abszolút absztinens, ami olykor különös helyzeteket szül otthon a felhalmozott ajándékok miatt.
„Sosem voltak káros szokásaim. Azon szoktunk nevetni a párommal, hogy fellépések után gyakran kapunk egy üveg italt a polgármesterektől. Ilyenkor megkérdezem a hangmérnökömet, kéri-e, de ő sem iszik, így tele van a spájzom jófajta italokkal. Néha mondom is Fanninak, hogy igyunk már, nem telhet el úgy az élet, hogy nem koccintunk csak úgy! De általában nem megy, szilveszterkor teszünk csak kivételt egy pohár pezsgővel. Mindent megpróbáltam, hogy alkoholszerető ember legyek, de egyszerűen nem megy” – árulta el mosolyogva Gjon.
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