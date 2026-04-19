Hullottak az örömkönnyek; Dzsudzsák mellett nem akármilyen szépség jelent meg

Hétzáró összeálításunk szinte állandó főszereplője, Szoboszlai Dominik helyett ezúttal Dzsudzsák Balázs vitte a prímet labdarúgóink közül a legtöbb olvasónk kíváncsiságát felkeltett sportcikkeink között.

Dzsudzsák Balázsnak nem csak a pályán volt oka örülni Fotó: Czinege Melinda

A DVSC hajdani magyar válogatott klasszisa mellett az amerikai Phoenix Mercury draftolta 19 éves pécsi kosárlabdázónő, Rátkai Eszter örömszavai, valamint a Putnok-Füzesabony NB III-as bajnoki labdarúgó-mérkőzés látványos öngólja került be a válogatásunkba: íme, az alábbiakat olvasták a legtöbben a Bors sportrovatában:

Rátkai Eszter mindent elmondott az amerikai kalandról

Az NKA Universitas Pécs 19 éves kosárlabdázóját, Rátkai Esztert draftolta az észak-amerikai profi női kosárlabdaligában (WNBA) szereplő Phoenix Mercury. A tehetség a Borsnak boldogan mesélt arról, hogyan szerzett tudomást a játékosbörzén aratott sikeréről ő – és a szülei.

"Amikor megtudtam, szinte leírhatatlan volt az örömöm. (...) Hihetetlen érzés volt az éjszaka közepén egy ilyen fantasztikus hírre ébredni. (...) Hajnali három után rögtön fel is hívtam a szüleimet, és reméltem, hogy nem némították le a telefonjukat. Szerencsére elértem a szüleimet, és elképesztően boldogok voltak – még örömkönnyek is hullajtottak" - mondta többek között a hajdani 48-szoros magyar válogatott Eördögh Edit lánya.

Dzsudzsák Balázs szuper kocsinak örült

Nem akármilyen szépség jelent meg a futballista garázsában: Dzsudzsák Balázs egy DVSC címerrel ellátott BMW-t kapott ajándékba. Az NB I harmadik helyéért küzdő debreceniek csapatkapitánya egy fotót tett közzé közösségi oldalán új autócsodájáról, amelyet egy együttműködés keretében kapott.

Dzsudzsák egy fekete BMW M3 Competition (G80) típusú autóról osztott meg fotót az Instagram-oldalán, amelyet háláját kifejező emojikkal köszönt meg a helyi autókereskedésnek. A járgány a 3-as BMW-sorozat egyik legerősebb és legdrágább változatai közé tartozik, ára jellemzően 35-40 millió forinttól indul.

