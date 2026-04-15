Választás 2026Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Tas, Anasztázia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A világ nem látott még olyat, ami most Borsod megyében történt

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 15. 07:00
Ez az öngól még Pavol Durica hírhedt találatán is túltesz. Szürreális körülmények közt született meg a Putnok-Füzesabony meccs első találata.
B.
A szerző cikkei

Tragikomikus jelenetnek lehettek szemtanúi a hétvégi Putnok-Füzesabony NB III-as bajnoki mérkőzés nézői. A világon kevés helyen, vagy talán még sehol nem láttak olyan öngólt, amilyet a hazai csapat összehozott.

Fotó: Facebook

A harmadosztályú bajnokság kiesési rangadójának 20. percében – 0-0-ás állásnak – Kása Tibor játékvezető büntetőrúgást ítélt a füzesabonyiaknak. A putnoki kapusa, Lóth Péter azonban kivédte Barzsó Attila tizenegyesét, sőt, hárította a kipattanóból újrapróbálkozó vendégjátékos második lövését is. Majd jött a hideg zuhany...

Molnár Milán úgy próbált felszabadítani, hogy csapattársát, Selmeci Józsefet trafálta telibe a labdával, ami így a saját kapujukban kötött ki.

Sokan a szlovák Pavol Durica öngólját tartják minden idők legszürreálisabb találatának magyar focipályákon – egy 2008-as DVSC-Fehérvár meccsen szintén egy kimaradt büntetőrúgás után bombázta a labdát a saját kapujába –, de a putnoki öngól még azon is túltesz. Ilyet a világon csak kevés helyen, vagy talán még sehol nem láttak fociszurkolók.

Érdekesség, hogy a mérkőzés másik gólja is tizenegyest követően született, de az már kevésbé volt elképesztő. A 76. percben Rózsa Sándor ugyanis büntetőrúgásból mentette 1-1-re a találkozót a Putnoknak.

Videón a putnoki öngól:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
