A világ nem látott még olyat, ami most Borsod megyében történt

Tragikomikus jelenetnek lehettek szemtanúi a hétvégi Putnok-Füzesabony NB III-as bajnoki mérkőzés nézői. A világon kevés helyen, vagy talán még sehol nem láttak olyan öngólt, amilyet a hazai csapat összehozott.

Szürreális körülmények közt született meg a Putnok-Füzesabony meccs első találata

A harmadosztályú bajnokság kiesési rangadójának 20. percében – 0-0-ás állásnak – Kása Tibor játékvezető büntetőrúgást ítélt a füzesabonyiaknak. A putnoki kapusa, Lóth Péter azonban kivédte Barzsó Attila tizenegyesét, sőt, hárította a kipattanóból újrapróbálkozó vendégjátékos második lövését is. Majd jött a hideg zuhany...

Molnár Milán úgy próbált felszabadítani, hogy csapattársát, Selmeci Józsefet trafálta telibe a labdával, ami így a saját kapujukban kötött ki.

Sokan a szlovák Pavol Durica öngólját tartják minden idők legszürreálisabb találatának magyar focipályákon – egy 2008-as DVSC-Fehérvár meccsen szintén egy kimaradt büntetőrúgás után bombázta a labdát a saját kapujába –, de a putnoki öngól még azon is túltesz. Ilyet a világon csak kevés helyen, vagy talán még sehol nem láttak fociszurkolók.

Érdekesség, hogy a mérkőzés másik gólja is tizenegyest követően született, de az már kevésbé volt elképesztő. A 76. percben Rózsa Sándor ugyanis büntetőrúgásból mentette 1-1-re a találkozót a Putnoknak.

