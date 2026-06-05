Ambrus AttilaBL-döntőScherer PéterExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Fatime névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gázolt a Keletibe tartó vonat, erre készülj

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors közlekedés
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 08:38
vonatgázolásmávinformkál - kápolnaszinva intercitybaleset
Még tart a helyszínelés. A vonatgázolás miatt változik a közlekedés.
Bors
A szerző cikkei

Elütött egy embert a Szerencsről 6:03-kor a Keleti pályaudvarra indult Szinva InterCity Kál-Kápolna állomáson, a miskolci fővonalon a vonatbaleset miatt kisebb késésekre kell számítani a reggeli, kora délelőtti órákban - közölte a honlapján a Mávinform pénteken reggel.

Gázolt a vonat Kál-Kápolna állomáson
Gázolt a vonat Kál-Kápolna állomáson / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A vonatgázolás miatt így változik a közlekedés

Azt írták, a helyszínelés végéig Nagyút és Kál-Kápolna között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok.

A balesetben érintett vonat utasait a következő, Egerből Budapestre tartó IR87-es Agria InterRégióra szállítják át - tették hozzá.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu