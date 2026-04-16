Méregdrága álomautót kapott ajándékba Dzsudzsák Balázs

Már teljes gőzzel készülnek a kelet-magyarországi DVTK-DVSC rangadóra a debreceni focisták. A vendégek a nemzetközi kupaszereplést érő harmadik helyért vívnak rendkívül kiélezett harcot a Zalaegerszeg csapatával az NB I-ben. A mérkőzést megelőző napokban Dzsudzsák Balázs, a debreceniek csapatkapitánya egy fotót tett közzé közösségi oldalán új autócsodájáról, amelyet egy együttműködés keretében kapott.

Dzsudzsák Balázs a nemzetközi szereplésért küzd a DVSC-vel / Fotó: Czinege Melinda

Dzsudzsák nem először kapott BMW-t

Novemberben a DVSC több játékosa – köztük a válogatottsági rekorder – néhány szemet gyönyörködtető járművel gazdagodott, miután a klub együttműködést kötött a BMW debreceni márkakereskedésével. Akkor X3, X5 és X7 típusú modelleket kaptak a futballisták.

Most azonban egy másik darab is felbukkant a csapatkapitány garázsában: egy fekete BMW M3 Competition (G80) típusú autóról osztott meg fotót az Instagram-oldalán, amelyet háláját kifejező emojikkal köszönt meg a helyi autókereskedésnek.

Az járgány a 3-as BMW-sorozat egyik legerősebb és legdrágább változatai közé tartozik, ára jellemzően 35-40 millió forinttól indul.