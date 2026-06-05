„Semmiféle erőszak nem fér bele!” – Trokán Anna megható küldetést vállalt

Nemcsak a kilométereket gyűjti, hanem egy fontos ügy mellé is teljes szívvel odaáll Trokán Anna. A népszerű színésznő vasárnap futócipőt húz a 31. ALDI Női Futógálán, ám számára ez a verseny most sokkal többről szól, mint a sportról. Az Ökumenikus Segélyszervezet „A szeretet nem árt” kampányának nagyköveteként a kapcsolati erőszak ellen emeli fel a hangját, és nem is akárhogyan!

Mosolyogva készül a rajtra a Városligetben megrendezett ALDI Női Futógálán a népszerű színésznő. Trokán Anna az Ökumenikus Segélyszervezet színeiben áll rajthoz, hogy a kapcsolati erőszak elleni fellépés fontosságára is felhívja a figyelmet. Fotó: Budapest Sportiroda

Futással üzen Trokán Anna: a bántalmazottakért áll rajthoz vasárnap

A Magyar Színház művésze a Városligetben megrendezett eseményen a 10 kilométeres távot teljesíti majd, miközben egy olyan problémára irányítja rá a figyelmet, amely sokszor láthatatlan marad a külvilág számára.

Nagyon nagy vesszőparipám ez a téma. Úgy gondolom, hogy semmiféle erőszak nem fér bele a családok életébe!

– mondta határozottan a színésznő.

Trokán Anna szerint a legveszélyesebb sokszor nem is a nyílt agresszió, hanem az a bizonyos „csendes” erőszak, amely a négy fal között zajlik, és hosszú éveken át mérgezi a családok mindennapjait.

Sajnos sok közvetlen ismerősömnél tapasztalom ezt a fajta csendes erőszakot, családon belüli vitákat. Ennek véget kell vetni, mert nemcsak a felnőttekben, hanem a gyerekekben is súlyos sérüléseket okoz. Szerencsére ez engem elkerült, talán azért is, mert a felesleges energiámat a sportba fektetem, ezért buzdítok mindenkit, hogy fussanak, például egy jó ügyért

– fogalmazott.

Trokán Anna jó családi légkörben él, de tudja, hogy ez nem mindenkinek adatott meg Fotó: Bors

A színésznő úgy véli, a sport nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is hatalmas segítséget jelent. Szerinte a mozgás olyan feszültséglevezető eszköz, amely pozitív irányba terelheti az energiákat.

A futás pont arra jó, hogy a felesleges energiákat levezessük. A sportos közegben nem tapasztalom ezt a fajta agressziót, ezért hiszek a jótékony hatásában

– árulta el.

Bár a futóversenyek világa egyáltalán nem ismeretlen számára, a Női Futógálán most vesz részt először. A BSI rendezvényein már számos alkalommal futott, a kizárólag nőket megszólító esemény azonban különleges élményt ígér számára.

Ha a női közösségek összegyűlnek, abból csak jó sülhet ki

– mondta mosolyogva.