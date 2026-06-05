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„Semmiféle erőszak nem fér bele!” – Trokán Anna megható küldetést vállalt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Aldi futógála
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 08:30
ALDI Női FutógálaTrokán Anna
Vasárnap nemcsak a kilométerekért, hanem egy fontos társadalmi ügyért is futócipőt húz a fővárosban a népszerű színésznő. Trokán Anna az Ökumenikus Segélyszervezet „A szeretet nem árt” kampányához csatlakozva a kapcsolati erőszak elleni küzdelem fontosságára hívja fel a figyelmet a 31. ALDI Női Futógálán.

Nemcsak a kilométereket gyűjti, hanem egy fontos ügy mellé is teljes szívvel odaáll Trokán Anna. A népszerű színésznő vasárnap futócipőt húz a 31. ALDI Női Futógálán, ám számára ez a verseny most sokkal többről szól, mint a sportról. Az Ökumenikus Segélyszervezet „A szeretet nem árt” kampányának nagyköveteként a kapcsolati erőszak ellen emeli fel a hangját, és nem is akárhogyan!

Trokán Anna
Mosolyogva készül a rajtra a Városligetben megrendezett ALDI Női Futógálán a népszerű színésznő. Trokán Anna az Ökumenikus Segélyszervezet színeiben áll rajthoz, hogy a kapcsolati erőszak elleni fellépés fontosságára is felhívja a figyelmet. Fotó: Budapest Sportiroda 

Futással üzen Trokán Anna: a bántalmazottakért áll rajthoz vasárnap

A Magyar Színház művésze a Városligetben megrendezett eseményen a 10 kilométeres távot teljesíti majd, miközben egy olyan problémára irányítja rá a figyelmet, amely sokszor láthatatlan marad a külvilág számára.

Nagyon nagy vesszőparipám ez a téma. Úgy gondolom, hogy semmiféle erőszak nem fér bele a családok életébe! 

– mondta határozottan a színésznő.

Trokán Anna szerint a legveszélyesebb sokszor nem is a nyílt agresszió, hanem az a bizonyos „csendes” erőszak, amely a négy fal között zajlik, és hosszú éveken át mérgezi a családok mindennapjait.

Sajnos sok közvetlen ismerősömnél tapasztalom ezt a fajta csendes erőszakot, családon belüli vitákat. Ennek véget kell vetni, mert nemcsak a felnőttekben, hanem a gyerekekben is súlyos sérüléseket okoz. Szerencsére ez engem elkerült, talán azért is, mert a felesleges energiámat a sportba fektetem, ezért buzdítok mindenkit, hogy fussanak, például egy jó ügyért

– fogalmazott. 

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Trokán Anna jó családi légkörben él, de tudja, hogy ez nem mindenkinek adatott meg  Fotó: Bors

A színésznő úgy véli, a sport nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is hatalmas segítséget jelent. Szerinte a mozgás olyan feszültséglevezető eszköz, amely pozitív irányba terelheti az energiákat.

 A futás pont arra jó, hogy a felesleges energiákat levezessük. A sportos közegben nem tapasztalom ezt a fajta agressziót, ezért hiszek a jótékony hatásában

 – árulta el.

Bár a futóversenyek világa egyáltalán nem ismeretlen számára, a Női Futógálán most vesz részt először. A BSI rendezvényein már számos alkalommal futott, a kizárólag nőket megszólító esemény azonban különleges élményt ígér számára.

Ha a női közösségek összegyűlnek, abból csak jó sülhet ki 

– mondta mosolyogva.

Anna szerint az ilyen rendezvényeknek különösen nagy szerepük van abban, hogy önbizalmat adjanak azoknak a nőknek, akik még csak most ismerkednek a futással.

Sokan szégyellősek, mert kezdők. Ez egy fantasztikus lehetőség arra, hogy kipróbálják magukat, és később akár nagyobb versenyeken is rajthoz álljanak

– tette hozzá. 

A Városliget ráadásul a színésznő második otthona. A Magyar Színház mindössze néhány sarokra található a verseny helyszínétől, így gyakran választja a Ligetet edzései helyszínéül. Bár leginkább a természetközeli terepfutást kedveli, a sűrű próbák és előadások között sokszor itt tud kikapcsolódni.

A vasárnapi eseményen több ezer nő áll majd rajthoz, és a legelszántabbak akár három különböző távot is teljesíthetnek egyetlen nap alatt. A szervezők szerint már most több száz olyan résztvevő van, aki a 10, az 5 és a 2,5 kilométeres futamot is bevállalja.

A nap különleges zárásáról az 1000 méteres Családi Futás és az első alkalommal megrendezett FODISZ Esélyegyenlőségi Futam gondoskodik majd, ahol fogyatékossággal élő és ép résztvevők futnak együtt, a sport összetartó erejét ünnepelve.

Trokán Anna azonban egyértelművé tette: számára a legfontosabb üzenet most nem a célba érkezésről szól, hanem arról, hogy mindenki meghallja: a szeretet nem fájhat, a szeretet nem bántalmazhat – és az erőszaknak semmilyen formában nincs helye a családok életében.

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