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"Létezik intelligens élet odakint" - A sztárrendező gyerekkora óta biztos abban: az igazság odaát van

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors steven spielberg
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 09:00
földönkívülirendezőidegen
Már gyerekkora óta hisz az idegenek létezéseben. Az Oscar-díjas rendező, Steven Spielberg az édesapja hatására kezdett érdeklődni az idegen élet iránt.
Bors
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Talán kevesen tudják, hogy a világhírű rendező, Steven Spielberg földönkívüliek iránti megszállottsága egy személy élményből fakad, amelyet az édesapja élt át, sok évvel ezelőtt. Az Oscar-díjas rendező új filmje, A leleplezés napja évtizedekkel azután készült, miután olyan sci-fi alkotásokkal nyűgözte le a közönséget, mint a Harmadik típusú találkozások, vagy az E.T., a földönkívüli, azonban, a megmagyarázhatatlanról szóló projektjei nagy részénél a gyermekkora szolgált ihlettel.

Photocall de la cérémonie des 83ème Golden Globes Awards à l'hôtel The Beverly Hilton de Los Angeles
Gyermekkora óta hisz az idegenek létezésében Steven Spielberg / Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE

Gyermekkora óta hisz az idegenek létezésében Steven Spielberg

Mindig is hittem bennük. Az apám gyerekkoromban villamosmérnök volt, és évekkel ezelőtt az RCA legelső számítógépén is dolgozott. Ő sugallta nekem azt, hogy nem vagyunk egyedül. Nem a Földről beszélt, hanem a kozmoszról 

- mondta el Spielberg, az idegen életformákkal kapcsolatban. Hozzátette, az apja, Arnold Spielberg volt az, aki elgondolkodtatta őt az idegenek és az UFO-k Földre érkezésének lehetőségén is. 

Azt mondta: ’Létezik intelligens élet odakint’. Az apám rengeteg sci-fit könyvet olvasott, így én abban a hitben nőttem fel, hogy odakint is létezik élet, méghozzá intelligens élet. Ez inkább városi legendává vált, mintsem összeesküvés-elméletté. Valójában következetesen igazzá vált. Ahogy egyre idősebb lettem, elkezdtem hinni abban, hogy valami tényleg történik, amiről nem mondanak el nekünk mindent

- jelentette ki a rendező.

A leleplezés napja az idei nyár egyik legjobban várt mozibemutatója, amiben Josh O'Connor, Colman Domingo és Emily Blunt játsszák a főszerepeket, az ötletet hozzá pedig azok a szemtanúk adták a rendezőnek, akik különös jelenségeket tapasztaltak. 

Voltak jegyzetek, amiket három-négy éve készítettem. Ezeket az alapján írtam, ami megjelent, amiről hallottam. Dokumentumfilmek, amik erről a témáról készültek, és dolgok, amiket szemtanúktól hallottam, én meg csak jegyzeteltem és papírra vetettem az ötleteimet 

- tette hozzá Spielberg, aki valami igazán hihetőt szeretett volna vászonra emelni – írja a Daily Star.

A leleplezés napja hazánkban június 11-én debütál a mozikban.

 

 

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