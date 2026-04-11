Kiakadt a magyar világbajnok, ezt kapta 6 ezer forintért - fotó

Keresd a húst a panírban – ezzel a címmel osztott meg egy képet Babos Tímea. A párosban korábbi világelső, háromszoros világbajnok, négyszeres Grand Slam-tornagyőztes teniszező megmutatta, milyen ételt kapott külföldön 6 ezer forintért.
Ez az "étel" most spanyolban egy menüs helyen 16 euróba (6 000 Ft) került
– írta egy rántott húsról készült kép mellé Babos Tímea. Hozátette, ebben az árban se előétel, se leves, se semmi nem volt benne, konkrétan hús sem volt a panírban.
Az asztalok koszosak voltak, a kiszolgálás szintén érdekes
– számolt be közösségi oldalán spanyolországi "kalandjáról" a párosban világbajnok teniszező, aki alig várta, hogy hazaérjen végre Magyarországra és normális ételeket, igazi rántott húst ehessen.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.