Kiakadt a magyar világbajnok, ezt kapta 6 ezer forintért - fotó

Keresd a húst a panírban – ezzel a címmel osztott meg egy képet Babos Tímea. A párosban korábbi világelső, háromszoros világbajnok, négyszeres Grand Slam-tornagyőztes teniszező megmutatta, milyen ételt kapott külföldön 6 ezer forintért.

Az asztalok koszosak voltak, a kiszolgálás pedig érdekes.

Ez az "étel" most spanyolban egy menüs helyen 16 euróba (6 000 Ft) került

– írta egy rántott húsról készült kép mellé Babos Tímea. Hozátette, ebben az árban se előétel, se leves, se semmi nem volt benne, konkrétan hús sem volt a panírban.

– számolt be közösségi oldalán spanyolországi "kalandjáról" a párosban világbajnok teniszező, aki alig várta, hogy hazaérjen végre Magyarországra és normális ételeket, igazi rántott húst ehessen.