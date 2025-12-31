„Igyekszem ezt a fatális hibát nem elkövetni” – Babos Tímea minél jobb anya akar lenni

Családalapítás miatt januárban átmenetileg visszalép a tenisztől a párosban háromszoros világbajnok, négyszeres Grand Slam-tornagyőztes Babos Tímea. A 32 éves sportolónő más fejezetet nyit az életében 2026-ban.

Babos Tímea teniszező kétgyermekes édesanya szeretne lenni Fotó: Babos Tímea

Babos Tímea családalapítás előtt áll

Az életemet a tenisz tette ki egészen pici korom óta, de az elmúlt években tudatosan készültem az élsport utáni létre. Izgatottan várom, milyen lesz a "civil" élet, ahol lesz időm, lehetőségem más dolgokkal foglalkozni. Szeretnék egy családi otthont teremteni, sütni, főzni, akkor utazni, amikor kedvem tartja, új dolgokat tanulni, de a sportolás mindig fontos helyen lesz

– fogalmazott a Borsnak a párosban korábbi világelső teniszező.

Babos Tímea mindig a legjobbra törekszik, így otthon is.

A célom, hogy minél jobb társ, anya, gyerek, testvér, barát, ember legyek. Biztosan bele kell majd rázódnom az új életbe, de a hátterem rengeteget segít. Sajnos manapság egyre inkább szétesőben van a legalapvetőbb emberi kapcsolat, a család, így igyekszem ezt a fatális hibát nem elkövetni, amiért nyilván meg kell dolgozni, de mindenért áldozatot kell hozni, hogy működjön és profitáljon belőle az ember. Ha szeretet, összetartás és egészség vesz körül, elégedett leszek az életemmel

– mondta a sportolónő, aki kétgyermekes édesanya szeretne majd lenni.

Ám még mielőtt a családalapításra összpontosítana, januárban vár rá egy Australian Open, amire gőzerővel készül. Akik pedig ismerik, jól tudják, hogy nagyon maximalista. Mint fogalmazott, nem turistának megy a karrierje szüneteltetése előtti utolsó versenyre.

Ahogy tőlem megszokott, mindenem ott fogom hagyni a pályán, meglátjuk, mire lesz elég

– jelentette ki Babos Tímea, aki az elmúlt esztendőt is értékelte. Elmondta, sikerült teljesíteni a 2025 elején kitűzött célját és visszatért a legjobbak közé, amikor párosban, Luisa Stefanival az oldalán bejutott a WTA-világbajnokság döntőjébe.

Őszintén mondom, hogy elveszített döntőnek ennyire még nem örültem a pályafutásom során. Pár héttel a vb előtt padlón voltam, tele voltam kételyekkel, hogy egyáltalán kvalifikáljuk-e magunkat... Az évet mélyről kezdtem, ehhez képest a top15-ben zárom a világranglistán, nyertünk négy versenyt, döntőztünk több helyen és van egy wimbledoni elődöntőm is. Összességében "hullámvasutas", de jó év volt

– összegezte az elmúlt esztendőt a teniszező. Pedig akadt mélypontja, amikor szeptemberben hiába érkeztek jó formában a US Openre, mégsem tudták kihozni magukból a maximumot a pályán, majd egyre nehezebb helyzetbe kerültek, attól félt, nem lesznek képesek megújulni, de sikerült.