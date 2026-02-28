"Mégis futballozni akar" - Szoboszlai Dominik megint elvarázsolta Angliát

A magyar klasszis már a kezdősípszó előtt reflektorfénybe került. A címvédő magabiztos, 5-2-es győzelmet aratott a kiesőjelölt ellen, amelyből Szoboszlai Dominik is kivette a részét: gólpasszt adott a Liverpool-West Ham United találkozón. Ám nem túlzás azt mondani, hogy nem az assziszt volt a középpályás legnagyobb villanása, ugyanis a meccs előtt modelleket megszégyenítő stílusban jelent meg az Anfielden.
A magyar válogatott csapatkapitánya, – a Liverpool többi játékosával egyetemben – tetőtől talpig a világhírű Tommy Hilfiger kollekciójában érkezett a találkozóra. Ez nem véletlen műve: az angol klub idén januárban szerződést kötött az amerikai ruhagyártóval, amelynek keretében exkluzív fotózáson is részt vehetett néhány játékos, köztük Szoboszlai Dominik is, aki az egyik központi alak volt.
A West Ham elleni mérkőzés előtt is a 25 éves futballista volt a főattrakció: még a Premier League hivatalos oldala sem tudott szó nélkül elmenni a sármja mellett.
Szoboszlai Dominik bőrkabátjával, napszemüvegével, lazán kigombolt ingével és medáljával, valamint a megszokott hátrafésült hajával teljesen ellopta a show-t.
– írja a portál.
És nem mehetünk el szó nélkül Kerkez Milos mellett sem, aki egy kilencvenes éveket idéző farmerben, bézs dzsekiben és fehér pólóban érkezett.
Szoboszlaival kapcsolatban az egyik szurkoló megjegyezte:
Modellnek született, mégis futballozni akar.
Míg egy másik megjegyezte, hogy egy pillanatra azt hitte rossz műsorra kapcsolt:
Leültem nézni a Liverpool-West Ham meccset, de divatbemutató ment helyette.
