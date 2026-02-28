Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Elemér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Mégis futballozni akar" - Szoboszlai Dominik megint elvarázsolta Angliát

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 28. 21:15
Kerkez MilosLiverpoolTommy HilfigerWest Ham United
Nemcsak a pályán, hanem a divatban is otthonosan mozog. Szoboszlai Dominik a gólpassza mellett a megjelenésével is lehengerelte a nézőket.

A magyar klasszis már a kezdősípszó előtt reflektorfénybe került. A címvédő magabiztos, 5-2-es győzelmet aratott a kiesőjelölt ellen, amelyből Szoboszlai Dominik is kivette a részét: gólpasszt adott a Liverpool-West Ham United találkozón. Ám nem túlzás azt mondani, hogy nem az assziszt volt a középpályás legnagyobb villanása, ugyanis a meccs előtt modelleket megszégyenítő stílusban jelent meg az Anfielden.

Szoboszlai Dominik stílusosan érkezett a Liverpool-West Ham United meccsre
Szoboszlai Dominik stílusosan érkezett a Liverpool-West Ham United meccsre Fotó: Liverpool FC

Friss szerződés miatt ragyogott Szoboszlai

A magyar válogatott csapatkapitánya, – a Liverpool többi játékosával egyetemben –  tetőtől talpig a világhírű Tommy Hilfiger kollekciójában érkezett a találkozóra. Ez nem véletlen műve: az angol klub idén januárban szerződést kötött az amerikai ruhagyártóval, amelynek keretében exkluzív fotózáson is részt vehetett néhány játékos, köztük Szoboszlai Dominik is, aki az egyik központi alak volt.

A West Ham elleni mérkőzés előtt is a 25 éves futballista volt a főattrakció: még a Premier League hivatalos oldala sem tudott szó nélkül elmenni a sármja mellett.

Szoboszlai Dominik bőrkabátjával, napszemüvegével, lazán kigombolt ingével és medáljával, valamint a megszokott hátrafésült hajával teljesen ellopta a show-t.

– írja a portál.

És nem mehetünk el szó nélkül Kerkez Milos mellett sem, aki egy kilencvenes éveket idéző farmerben, bézs dzsekiben és fehér pólóban érkezett.

Kerkez Milos a Liverpool meccse előtt
Kerkez Milos a Liverpool meccse előtt Fotó: Liverpool FC

Szoboszlaival kapcsolatban az egyik szurkoló megjegyezte:

Modellnek született, mégis futballozni akar.

Míg egy másik megjegyezte, hogy egy pillanatra azt hitte rossz műsorra kapcsolt:

Leültem nézni a Liverpool-West Ham meccset, de divatbemutató ment helyette.

@metropol.napilap

Szoboszlai Dominik a feleségétől kapja a divattanácsokat A focista mutatta be a Liverpool és a Tommy Hilfiger közös kollekcióját. #metropol #szoboszlaidominik #liverpool #buzsikborka #tommyhilfiger

♬ eredeti hang – Metropol - Metropol

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu