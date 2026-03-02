Ijesztő hírek, Schumachert kórházba vitték – Videó

Szörnyen sikerült Mick Schumacher bemutatkozása az amerikai IndyCar-sorozatban, de szerencsére legalább a 26 éves Schumi-fiúnak nem történt baja, még ha el is vitték az egészségügyi központba. A Forma-1-es pilótaként (2021-22, Haas) is gyakran karambolozó német autóversenyző a floridai (St. Petersburg) szezonnyitó futamon kevéssel a rajt után összetörte az RLL Racing gépét. Saját magát hál'istennek nem: miután nekiütközött az előtte egymásba akadt Sting Ray Robb, Santino Ferrucci párosnak, orvoshoz kellett vinni - utóbb kiderült, szerencsére megúszta sérülés nélkül.
Annál jobban fájlalta azt, hogy a tervezett tapasztalatszerzés és gyakorlás helyett a nagy Schumacher fia még egy fél kört sem tudott teljesíteni az új versenysorozatában.
Ez ma frusztráló volt. De nem tehettem volna másként. Az autóversenyzés néha ilyen. Sokat tanulhatok a történtekből a következő versenyre
– értékelt utóbb Mick Schumacher, aki a sikertelen F1-es évei után három szezonon keresztül hiába várt új lehetőségre, így idén feladta a gyerekkori álmát.
Nagybátyja, Ralf Schumacher vészjósló intései dacára átszerződött az IndyCarba.
A Forma-1-ben hétszeres világbajnok Michael Schumacher öccse többször igyekezett lebeszélni unokaöccsét erről a lépésről, mert szerinte túl veszélyes (saját példájából indult ki, ő anno kétszer is súlyos balesetet szenvedett, meg is sérült az amerikai oválpályákon rendezett F1-futamokon). Schumi fia ugyanakkor most rögtön hangsúlyozta: egy láncreakció miatt ütközött, ő nem hibázott, ha csak nem abban, hogy a gyenge időmérő miatt hátulról – a 25 fős mezőny 21. helyéről – rajtolhatott, így belekerült a mezőny darálójába.
– Egy ilyen versenyben, ha nagyon hátul vagy, gyakran három-négy autó lehet előtted vagy mögötted. Ez önmagában kockázatot rejt magadban. Szóval számunkra a legfontosabb tanulság: sokkal előrébb kell kvalifikálnunk, ilyen egyszerű – mondta új tapasztalatként.
Folytatás és javítási lehetőség szombaton, az arizonai Phoenix ovális pályáján.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.