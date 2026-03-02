Ijesztő hírek, Schumachert kórházba vitték – Videó

Szörnyen sikerült Mick Schumacher bemutatkozása az amerikai IndyCar-sorozatban, de szerencsére legalább a 26 éves Schumi-fiúnak nem történt baja, még ha el is vitték az egészségügyi központba. A Forma-1-es pilótaként (2021-22, Haas) is gyakran karambolozó német autóversenyző a floridai (St. Petersburg) szezonnyitó futamon kevéssel a rajt után összetörte az RLL Racing gépét. Saját magát hál'istennek nem: miután nekiütközött az előtte egymásba akadt Sting Ray Robb, Santino Ferrucci párosnak, orvoshoz kellett vinni - utóbb kiderült, szerencsére megúszta sérülés nélkül.

Ralf Schumacher (balra) szerint unokaöccse veszélyes kalandra vállalkozott, de Mick Schumachert nem érdekli a nagybácsi véleménye

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Annál jobban fájlalta azt, hogy a tervezett tapasztalatszerzés és gyakorlás helyett a nagy Schumacher fia még egy fél kört sem tudott teljesíteni az új versenysorozatában.

Ez ma frusztráló volt. De nem tehettem volna másként. Az autóversenyzés néha ilyen. Sokat tanulhatok a történtekből a következő versenyre

– értékelt utóbb Mick Schumacher, aki a sikertelen F1-es évei után három szezonon keresztül hiába várt új lehetőségre, így idén feladta a gyerekkori álmát.

Michael Schumacher öccse előre óvta Micket

Nagybátyja, Ralf Schumacher vészjósló intései dacára átszerződött az IndyCarba.

A Forma-1-ben hétszeres világbajnok Michael Schumacher öccse többször igyekezett lebeszélni unokaöccsét erről a lépésről, mert szerinte túl veszélyes (saját példájából indult ki, ő anno kétszer is súlyos balesetet szenvedett, meg is sérült az amerikai oválpályákon rendezett F1-futamokon). Schumi fia ugyanakkor most rögtön hangsúlyozta: egy láncreakció miatt ütközött, ő nem hibázott, ha csak nem abban, hogy a gyenge időmérő miatt hátulról – a 25 fős mezőny 21. helyéről – rajtolhatott, így belekerült a mezőny darálójába.

– Egy ilyen versenyben, ha nagyon hátul vagy, gyakran három-négy autó lehet előtted vagy mögötted. Ez önmagában kockázatot rejt magadban. Szóval számunkra a legfontosabb tanulság: sokkal előrébb kell kvalifikálnunk, ilyen egyszerű – mondta új tapasztalatként.

Folytatás és javítási lehetőség szombaton, az arizonai Phoenix ovális pályáján.