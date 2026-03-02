Rohantak a mentők: borsodi benzinkúton adott életet kislányának egy édesanya

Rendkívüli esethez riasztották az Országos Mentőszolgálat munkatársait a napokban Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Az éjszakai órákban egy 36 hetes várandós nő kért segítséget, mivel megindult nála a szülés.

Mentőben jött világra a kislány

A mentőegység perceken belül a helyszínre érkezett, megvizsgálta a kismamát, majd elindultak a kórház felé. Útközben azonban felgyorsultak az események, ezért a mentő egy benzinkútnál félreállt, hogy biztonságos körülmények között segítsenek a világra jövő babának.

Az életmentők közreműködésével a kislány mindössze néhány perc alatt megszületett, és azonnal felsírt. A szülést követően rohamkocsi is csatlakozott az egységhez, így közösen folytatták az anya és az újszülött ellátását. A büszke édesanyát és egészséges kislányát végül stabil állapotban szállították a szülészeti osztályra. Az Országos Mentőszolgálat gratulált a családnak, és hosszú, egészséges életet kívánt az újszülöttnek.