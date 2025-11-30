Áll a bál a Schumacher-család tagjai között, a sajtóban üzengetnek egymásnak

Három évig próbálkozott azzal Mick Schumacher, hogy a Haas versenyzőjeként eltöltött két gyenge szezonja (2021, 2022) után visszakerüljön a Forma-1-be. Csakhogy a jól csengő neve és erős szponzori háttere dacára sorra záródtak be előtte az ajtók, ezért úgy döntött, átnyergel az amerikai IndyCar-sorozatba. Miután egy sikeres indianapolisi teszt után elszegődött a Rahal Letterman Lanigan Racing csapatához, nem várt helyről kapott éles kritikát: nagybátyja, Ralf Schumacher fejezte ki a nemtetszését.

Ralf Schumacher (balra) szerint unokaöccse veszélyes kalandra vállalkozott, de Mick Schumachert nem érdekli a nagybácsi véleménye

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Forma-1 rekordereként hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia, a 26 éves Mick azzal indokolta a döntését, hogy apja hajdani szavait is felidézve elmondta: miként a legendás Schumi, ő is akkor érzi magát igazán elemében, ha látja a volán mögül a versenyautója kerekeit. Márpedig az F1 és az IndyCar nyitott karosszériáival ellentétben ő az utóbbi években csak zárt felépítményű Alpine-sportautókkal száguldozhatott a megbízhatósági vb-sorozat (WEC) résztvevőjeként. Nagybátyja, a hajdan 11 évig (1997-2007) F1-versenyző Ralf Schumacher azonban figyelmezteti: a testi épségét kockáztatja a tengerentúli versenysorozatban.

– Az álláspontom világos: továbbra is

nagyon veszélyesnek tartom az IndyCart,

különösen az ovális pályákon jellemző magas sebesség miatt – utalt az ott akár 360 km/h körüli sebességre Mick Schumacher nagybátyja.

Ralf Schumacher rémisztő balesetet szenvedett ott

Ralf annak idején a saját bőrén tapasztalta meg, milyen veszélyeket rejtenek az oválpályák: két ott rendezett F1-futamon is súlyos balesetet szenvedett. 2004-ben például Williams-pilótaként éppen Indianapolisban (a vonalvezetés egy része volt az ovális pálya íve) a valaha mért egyik legnagyobb erővel csapódott a külső palánknak; agyrázkódás és két törött csigolyája miatt hónapokra kidőlt.

Unokaöccse azonban hajthatatlan:

Nem aggódom. Eddig semmi olyat nem hallottam, ami elrettentene

– üzent vissza Mick Schumacher a nagybátyjának, aki amiatt is aggódik, hogy Schumi fiának az új sorozatban teljesen nulláról kell felépítenie magát. Ez azt is magában rejtheti, hogy az észszerűnél nagyobb kockázatot fog vállalni a helytállásért.