Michael Schumacher fia nagybeteg apja tanácsára hallgat

Sikeres tesztelésen van túl Amerikában az Indycar felé kacsingató Mick Schumacher. A Forma-1-ben hétszeres világbajnok, 2013-as síbalesete óta ápolásra szoruló Michael Schumacher fia döntésre kényszerül: három évnyi hiábavaló próbálkozás után is tovább álmodozik az F1-be való visszatéréséről, vagy leszámol gyerekkori álmával és inkább a tengerentúli sorozatban versenyez?
A 26 éves német autóversenyző az első, indianapolisi IndyCar-tesztjei után elmondta: jók a benyomásai a számára eddig ismeretlen szériáról, és rövidesen eldönti, hogyan tovább.
– 2026-ra egyelőre minden nyitott. Vannak különböző lehetőségeim, az IndyCar ezek egyike. Még nem tudom megmondani, pontosan mennyi az esélyem itt versenyezni. Fel kell dolgoznom a benyomásaimat, és eldönteni, valójában mit akarok – mondta Mick Schumacher, de a folytatásban éreztette, hogy nagyon is lenne kedve a kritikákat is kapott váltásra:
Jó volt megismerni az autót és a csapatot. Boldoggá tesz, hogy itt lehetek. Vonz az együléses versenyautó. Egyszerűen szeretem, ha látom a kerekeimet. Apám is mindig mondta: 'A Schumacherek gyorsabbak, amikor látják a kerekeket'
– célzott Schumacher fia arra, hogy a másik lehetősége továbbra is a hosszútávú megbízhatósági vb-sorozat (WEC) zárt kasztnis Alpine-ját vezetni.
Azt a lehetőséget ugyanakkor kizárta, hogy párhuzamosan versenyezzen a WEC és az Indycar futamain is.
– Ha döntök valamelyik mellett, akkor 100 százalékig elkötelezem magam mellette – szögezte le Mick.
Hogy a fent idézetteken túl is számíthat-e legendás édesapja tanácsaira, nem tudni. Mióta lassan 12 éve súlyos koponyasérülést szenvedett, Michael Schumacher állapota nem ismert a nyilvánosság előtt.
