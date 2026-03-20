Riadót fújtak, nagy baj fenyegeti a magyar olimpiai bajnokot?

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 20. 07:00
A párizsi olimpia után megint a sportolók egészségét fenyegeti a Szajna. A nyílt vízi úszás Európa-bajnokságán várhatóan az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf és az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid is rajthoz áll.
A 2024-es párizsi olimpia előtt a heves esőzések áradásokat okoztak, aminek következtében szennyvíz került a Szajnába és vízminőségi problémák miatt többször elhalasztották a versenyeket. Az úgynevezett E.coli baktériummal kapcsolatban most felmerült, vajon az augusztus 4. és 8. közöttre tervezett nyílt vízi úszás Európa-bajnokságán fenyegeti-e a sportolók egészségét? A kontinenstornán Rasovszky Kristóf olimpiai bajnok és Betlehem Dávid olimpiai bronzérmes úszó is elindul a várakozások szerint.

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Nyílt vízi úszás: Megint fenyeget a Szajna?

Bár az olimpia óta foganatosított 1.4 milliárd eurós (csaknem 400 milliárd Ft) kármentesítési projekt megnyugvást jelenthet, a vízminőséggel és a 2026-os kilátásokkal kapcsolatos earth.org-jelentés szerint az esőzések szennyvíz-túlfolyásokat okozhatnak Párizsban. Tavaly júliusban a Szajnát megnyitották a nyilvános úszás számára az Eiffel-torony és a Notre Dame közelében található egyes szakaszokon, de tilos lenne asztal alá söpörni azt a tényt, hogy a párizsi olimpia után több úszó megbetegedett. Szerencsére ez nem érintette két kiválóságunkat, hiszen Rasovszky Kristóf arany-, Betlehem Dávid pedig bronzérmet szerzett a 10 km-es távon. Akkori – Betlehem esetében: mai – edzőjüket, Szokolai Lászlót kérdeztük, féltenünk kell-e E.coli-fertőzéstől világklasszis nyílt vízi úszóinkat?

Még nem vagyok tökéletesen tájékozott e témakörben, igaz, nemrég láttam fotót az Eb-színhelyről, a Bras de Granelle és a Port Debilly közötti vízfelületről. Ez nem azonos az ötkarikás pályával. Hivatalos hírt nem kaptam a vízminőséget illetően, eddigi információim szerint a franciák bíznak új infrastruktúrájuk szennyezés-kezelési képességében. Az nem vitás, hogy a hirtelen lezúduló jelentős csapadék a szennyvizet belemossa a Szajnába. Ám ha Betlehemék túltették magukat 2024-ben e gondokon, márpedig túltették, akkor nem feltételezem, hogy idén ez másként történik

 – fogalmazott a mesteredző.

Az E.coli-fertőzés tünetei

A betegség első tünete a lappangási idő után jelentkező hasmenés, majd ennek következtében a só- és vízháztartás felborulása.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
