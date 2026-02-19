Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Zsuzsanna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Óriási öröm, apa lett a párizsi olimpia magyar hőse

Rasovszky Kristóf
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 19. 14:10
gyermekolimpiai bajnok
Csodálatos örömhírt osztott meg a 2024-es párizsi olimpia 10 kilométeres nyílt vízi úszószámának bajnoka. Rasovszky Kristóf a közösségi-oldalán tudatta a rajongókkal, hogy apa lett.

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó, Rasovszky Kristóf és felesége, Rasovszky Kata 2023 decemberében házasodtak össze. A veszprémi sportoló fél évvel később, a 2024-es nyári olimpián aranyérmet nyert a 10 kilométeres nyílt vízi úszásban. Most pedig bejelentette: megszületett első gyermekük.

Megszületett Rasovszky Kristóf és Rasovszky Kata első gyermeke
Megszületett Rasovszky Kristóf és Rasovszky Kata első gyermeke
Fotó: Árvai Károly

Apa lett Rasovszky Kristóf

A magyar klasszis az Instagram-oldalán osztotta meg az örömhírt, a bejegyzéshez pedig egy megható sort is fűzött.

Bővült a mi kis családunk. Baba és a csodálatos hős anyuka is jól vannak

- írta Rasovszky Kristóf a fotóhoz, melyet IDE kattintva tekinthetsz meg.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu