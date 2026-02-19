Óriási öröm, apa lett a párizsi olimpia magyar hőse

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó, Rasovszky Kristóf és felesége, Rasovszky Kata 2023 decemberében házasodtak össze. A veszprémi sportoló fél évvel később, a 2024-es nyári olimpián aranyérmet nyert a 10 kilométeres nyílt vízi úszásban. Most pedig bejelentette: megszületett első gyermekük.
A magyar klasszis az Instagram-oldalán osztotta meg az örömhírt, a bejegyzéshez pedig egy megható sort is fűzött.
Bővült a mi kis családunk. Baba és a csodálatos hős anyuka is jól vannak
- írta Rasovszky Kristóf a fotóhoz, melyet IDE kattintva tekinthetsz meg.
