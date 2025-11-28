Milák Kristóf és Kós Hubert nélkül ő lehet a magyarok sztárja az Eb-n

Betlehem Dávid lehet a magyarok sztárja Lengyelországban, a rövidpályás úszó-Eb-n. Két regnáló olimpiai bajnokunk, Milák Kristóf és Kós Hubert nem lesz ott Lublinban, de a Párizsban 10 kilométeren ötkarikás bronzot szerző Betlehem óriási formában érkezik.

Betlehem Dávid remek formában nem lazít / Fotó: Czinege Melinda

Hargitay András: a hosszabb távokat Betlehem Dávidnak találták ki

Hargitay András korábbi szövetségi kapitányunk elismeréssel szólt Betlehem Dávidról, aki a debreceni rövid pályás úszóbajnokságon 400, 800 és 1500 m-en is aranyérmet szerzett. Tette ezt úgy, hogy nyílt vízen szintén végigversenyezte az évet, s nem is akármilyen kiválóan, ráadásul övé a világ idei legjobb ideje 1500 méteren.

"Éppen ez lehet a titka, hiszen régóta köztudott, hogy a veszprémi klubnál a nyílt víz és a medencés versenyeztetés kiválóan megfér egymással, sőt, erősítik egymást. Szokolai László edző keze alól sorra-rendre kerülnek ki a tehetségek, ez a Betlehem-féle triplázás arra jelzés, hogy a mester valamit nagyon tud. Amúgy pedig a hosszabb távokat Dávidnak találták ki"

– nyilatkozta Hargitay, majd emlékeztetett arra: az 1972-es müncheni olimpián a most 78 éves amerikai Mike Burton kozmikusnak nevezett 15:52 perces világrekorddal szerzett aranyérmet. Ahhoz képest Betlehem 14:27.39-es debreceni győztes ideje hol van már ettől..?

Hargitay arra a felvetésünkre, vajon a szemlátomást bombaformában lévő fiatalember az úszóidény végének fő poénjaként elhozhatja-e az aranyérmet lengyel medencéből, az úszólegenda így válaszolt: