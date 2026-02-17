Növényi Norbert fia számára a nem átlagos az ideális: Elárulta, milyen típusra bukik

Profi ketrecharcosként a világban könyörtelen, a magánéletben azonban inkább megfontolt. Magic Norbi, vagyis Növényi Norbert fia, Magyarország egyik legismertebb MMA-harcosa, ritkán hallatja a hangját a magánéletéről, de most kivételt tett. A fiatal sportoló elárulta: nem a sablonos, fiatal szépségek vonzzák, hanem a különleges, egzotikus, intellektuális személyiségek.

Növényi Norbert fia professzionális MMA-harcos, akinek kevés ideje van lányokkal foglalkozni az edzések mellett ( Fotó: Instagram)

Növényi Norbert fia szereti az egzotikus lányokat

„Én szeretem, ha a lányokban van egy kis plusz; mindent szeretek, de még jobban kedvelem, ha kreol bőrük van. Szóval, ha van bennük egy kis sötétebb tónusú bőr, az különösen vonzó számomra. A komolyabb kapcsolataimban jellemzően olyan lányok fordultak elő, akik feketék, kevert származásúak, arabok, dél-ázsiaiak voltak, szeretem, ha van bennük egy kis sötétebb tónus, vagy egy kicsit másfajta kulturális háttér. Természetesen mindemellett a külső is fontos, de egy hosszú távú kapcsolatban szerintem ennek valamennyire háttérbe kell szorulnia, mert a személyiség sokkal többet nyom a lantban”

– vallotta be Norbi a Ripost-nak.

Növényi Norbert Jr. kevés időt tud szánni a magánéletére, hiszen napi 10 órát tölt az edzőteremben (Fotó: Instagram)

Magic Norbert számára szexi, ha valaki okos

Viszont az MMA-karrier minden energiáját leköti, és a magánéletben is a tudatosságot, az önfejlesztést és a mentális stabilitást tartja elsődlegesnek. „Nem a külső számít nekem, hanem az, hogy egészséges életmódot folytasson, törődjön a testével, legyen tudatos, és érdekelje az intellektuális kihívás is. Sokkal fontosabb, hogy értelmes, izgalmas beszélgetéseket tudjunk folytatni” – árulta el.

Korábbi kapcsolataiban is az intellektus és a tanultság volt a közös pont: biokémikus, állatorvos, és amerikai egészségügyi szakember is volt a partnerei között. Bár nem mindenki rendelkezett kiemelkedő diplomával, a gondolkodásmód és a háttértörténet minden esetben fontos volt.

„Sok mindent várnak el egy férfitől, és én teljesen úgy vagyok vele: ha nekem kell fizetnem bizonyos dolgokért, akkor igenis hozzon valamit az asztalhoz. De nem csak a pénzről van szó – kíváncsi vagyok, mit tud valaki nyújtani a sz*xen kívül nőként. Ezt folyamatosan megszoktam kérdezni a lányoktól, de szinte senki nem tudott igazán meggyőző választ adni.”

A korosztályomban sok lány nem képes arra, hogy mentális támaszt nyújtson, vagy érdemben kommunikáljon, ezért hosszú ideig idősebb nőkkel ismerkedtem.

Majd hozzátette: „Most azonban 26 éves vagyok, a fiatalabb korosztályt is elkezdtem figyelni. Egyedülállóan fontos számomra, hogy a partnerem is hasonló jövőképpel rendelkezzen. Számomra ugyanis először egy stabil háttér, majd egy saját farm megteremtése a cél, ahol fel tudom nevelni a gyerekeimet, akár otthoni, akár privát iskolai képzésben. Szeretném biztosítani, hogy minden adott legyen számukra, mielőtt családalapításra adnám a fejem. A biztonság, az értékrend és a tudatos életmód nekem ebben is elsődleges.”