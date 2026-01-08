„Soha nem volt még barátnőm” – Növényi Norbert fia remeteként él Londonban

Növényi Norbert fia, Növényi Norbert Jr., más néven Magic Norbert évek óta Londonban építi profi MMA-karrierjét. Győzelmei egymást követik, neve pedig egyre ismertebb a sportágon belül. A kemény harcos azonban tudatosan háttérbe szorítja a magánéletét.

Növényi Norbert fia professzionális MMA-harcos, aki jelenleg olyan rangos szervezeteknél küzd, mint a PFL vagy korábban a Bellator ( Fotó: Instagram)

Növényi Norbert fia profi sportolói karrierjére fókuszál

„Én profi MMA-s vagyok, kint élek Londonban, és lassan 13 éve itt van az életem” – meséli Norbert a Borsnak. A kiköltözés oka egyértelmű volt számára.

Amikor én elkezdtem, Magyarországon tényleg nem volt kultúrája az MMA-nak.

Hozzáteszi, édesanyja is Angliába költözött korábban, így adta magát a lehetőség: „Úgy voltam vele, hogy legrosszabb esetben megtanulom a nyelvet egy-két év alatt, aztán hazajövök”

A terv azonban megváltozott.

Nemcsak világszintű edzőtermet találtam itt, de megszerettem Angliát is, sok barátom lett, és eldöntöttem, hogy itt akarom folytatni az életemet.

Növényi Norbert Jr. kevés időt tud szánni a magánéletére, hiszen napi 10 órát tölt az edzőteremben ( Fotó: Instagram)

Életmódja magánéletére is rányomja a bélyeget

Norbert számára a sport teljes embert kíván. „Amikor meccsre készülök, napi 10 órát vagyok az edzőteremben. Fogyok, fáradt vagyok, mindenem fáj. Ilyenkor nem vagyok egy könnyű személyiség.” Ez a fajta életmód pedig a magánéletre is rányomja a bélyegét, nem is mindenki tud ezzel együtt élni. "Sokan kérdezik, hogy mi újság a lányokkal. És nem, nincs senkim."

– mondja határozottan.

Nekem soha életemben nem volt még barátnőm.

Növényi Norbert fia nem a sportot okolja ezért. „Ez inkább személyes dolog. Az összes csapattársamnak van párja, szóval ez nálam belső munka kérdése.”

Növényi Norbert Jr. a legtöbb idejét az edzőteremben tölti (Fotó: Instagram)

Növényi fia Londonban él

Úgy érzi, még nem tart ott, hogy egy kapcsolatban valóban jelen tudjon lenni. „Először el kell jutnom arra a szintre, hogy azt mondjam: másnak is tudok időt adni. Most még magamon dolgozom” – fogalmaz őszintén. Arról is nyíltan beszél, milyen típusú nők vonzzák.

Azokat a lányokat szeretem, akikért verseny van. Volt egy lány, aki szóba jöhetett volna, de olyan férfiak harcoltak a kegyeiért, mint például egy herceg és egy milliárdos. Mellettük én remete vagyok: az életstílussal (nyaralások, folyamatos utazások) nem tudtam lépést tartani, mivel gyakorlatilag állandóan az edzőteremben vagyok.

Norbert szerint ezt el kell fogadni. „Nem lehet őket hibáztatni, de az én életem most másról szól.” Az önismeret útján sokat segített számára az olvasás is. „Freudot és Jungot is olvastam. Freudot kevésbé szerettem, Jung viszont rengeteget adott. Segít megérteni, hogy mi miért történik bennem.”