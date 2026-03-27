A Liu-testvérek hátat fordítottak a sportnak, váratlan helyen tűntek fel

A 2026-os év eddig messze nem alakult úgy, ahogy azt Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang eltervezték. A testvérpár még 2022 végén jelentette be, hogy Magyarország helyett Kínában folytatják pályafutásukat, így azóta kínai színekben versenyeznek. Shaoang ugyan részt vett a téli olimpián, de számára csalódást hozott a szereplés, hiszen érem nélkül zárt, míg Shaolin Sándor a válogatott keretébe sem került be. A márciusi világbajnokság keretéből ráadásul mindketten kimaradtak. A sikertelen időszak után úgy döntöttek, egy időre háttérbe szorítják a korcsolyázást, és inkább a modellkedésben próbálják ki magukat.

Liu Shaoang (balra) és Liu Shaolin Sándor a kínai divathéten modellkedtek Fotó: VCG

Modellkedésbe kezdett Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang

A rövidpályás gyorskorcsolyázó Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor a sanghaji divathéten bukkant fel, ahol a Feng Chen Wang kollekcióját mutatták be modellként. A testvérpár az Instagram-sztorijaiban is megosztott pillanatokat az eseményről.

Liu Shaoang (fekete kabátban) és Liu Shaolin Sándor a sanghaji divathéten bukkant fel Fotó: Instagram

Shaoang és Shaolin Sándor királykék és fekete összeállításban léptek kifutóra, és szemmel láthatóan magabiztosan mozogtak ebben a szerepben is. A divat egyébként korábban sem állt távol tőlük: Shaolin Sándor már reklámszereplőként is kipróbálta magát, többek között Iszak Eszter oldalán.