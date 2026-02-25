Betelt a pohár, Liu Shaoang szerelmének most lett elege a bántó kommentekből

Nem úgy alakult a 2026-os téli olimpia Liu Shaoang számára, ahogyan azt előzetesen eltervezte. A férfi rövidpályás gyorskorcsolya 500 méteres számában hatodik helyen végzett, így nem sikerült megvédenie korábbi olimpiai bajnoki címét. 1000 méteren szintén a hatodik helyen zárt, míg 1500 méteren hetedikként ért célba. Az 5000 méteres férfi váltóban a kínai csapattal a negyedik helyet szerezte meg, így a klasszis ezúttal érem nélkül fejezte be az ötkarikás játékokat. Liu Shaoang párja, Latincic Lídia a helyszínen szurkolt, és a versenyek után a közösségi oldalán szólalt meg, ahol megvédte szerelmét a kritikákkal szemben.

Liu Shaoang érem nélkül távozott az idei téli olimpiáról / Fotó: Matthew Stockman

A Liu testvérek – Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang – 2022-ben úgy döntöttek, hogy a továbbiakban nem magyar színekben, hanem Kínát képviselve folytatják pályafutásukat. A döntésük komoly visszhangot váltott ki, az olimpiai bajnok gyorskorcsolyázókat rengeteg támadás érte emiatt. Az idei ötkarikás játékok után ismét felerősödtek ezek a hangok: sokan úgy vélik, magyar színekben eredményesebben szerepeltek volna.

Liu Shaoang barátnője megvédte szerelmét

Latincic Lídia saját Instagram-oldalán osztott meg közös fotókat Shaoanggal, a képekből pedig egyértelműen kiderült, hogy ő is a helyszínen szurkolt az olaszországi játékokon. A bejegyzéshez egy hosszabb üzenetet mellékelt, amelyben arról írt: az emberek nem látják, mennyi lemondás és áldozat áll amögött, hogy kedvese eljutott arra a szintre, ahol most tart.

Generációja egyik legeredményesebb sportolója. Az emberek az eredményeket látják. Én láttam a munkát, az áldozatokat, a fájdalmat, a fegyelmet, a regenerációt, a nyomást – és azt is, hogy mindezek ellenére minden egyes nap újra és újra odaállsz. Én „csak” négy évét láttam ennek az elképesztő elhivatottságnak, ami csupán töredéke annak, ami a sikerek mögött áll.

- írta Lídia a posztjában, majd hozzátette: