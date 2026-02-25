Betelt a pohár, Liu Shaoang szerelmének most lett elege a bántó kommentekből

Nem úgy alakult a 2026-os téli olimpia Liu Shaoang számára, ahogyan azt előzetesen eltervezte. A férfi rövidpályás gyorskorcsolya 500 méteres számában hatodik helyen végzett, így nem sikerült megvédenie korábbi olimpiai bajnoki címét. 1000 méteren szintén a hatodik helyen zárt, míg 1500 méteren hetedikként ért célba. Az 5000 méteres férfi váltóban a kínai csapattal a negyedik helyet szerezte meg, így a klasszis ezúttal érem nélkül fejezte be az ötkarikás játékokat. Liu Shaoang párja, Latincic Lídia a helyszínen szurkolt, és a versenyek után a közösségi oldalán szólalt meg, ahol megvédte szerelmét a kritikákkal szemben.
A Liu testvérek – Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang – 2022-ben úgy döntöttek, hogy a továbbiakban nem magyar színekben, hanem Kínát képviselve folytatják pályafutásukat. A döntésük komoly visszhangot váltott ki, az olimpiai bajnok gyorskorcsolyázókat rengeteg támadás érte emiatt. Az idei ötkarikás játékok után ismét felerősödtek ezek a hangok: sokan úgy vélik, magyar színekben eredményesebben szerepeltek volna.
Latincic Lídia saját Instagram-oldalán osztott meg közös fotókat Shaoanggal, a képekből pedig egyértelműen kiderült, hogy ő is a helyszínen szurkolt az olaszországi játékokon. A bejegyzéshez egy hosszabb üzenetet mellékelt, amelyben arról írt: az emberek nem látják, mennyi lemondás és áldozat áll amögött, hogy kedvese eljutott arra a szintre, ahol most tart.
Generációja egyik legeredményesebb sportolója. Az emberek az eredményeket látják. Én láttam a munkát, az áldozatokat, a fájdalmat, a fegyelmet, a regenerációt, a nyomást – és azt is, hogy mindezek ellenére minden egyes nap újra és újra odaállsz. Én „csak” négy évét láttam ennek az elképesztő elhivatottságnak, ami csupán töredéke annak, ami a sikerek mögött áll.
- írta Lídia a posztjában, majd hozzátette:
Lehet, hogy most még nem mindenki ismeri fel, de egyszer majd megértik, mit képviselsz, mennyit tettél a sportágadért, és mit építettél a téli sportolók jövőjének. Egy sportoló élete ciklusokban mérhető – olimpiai ciklusokban, edzés és regeneráció váltakozásában. Azt kívánom, hogy a következő ciklusod ne csak sikereket, hanem örömöt és valódi feltöltődést is hozzon. Itt az idő egy kis pihenésre.
