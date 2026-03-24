Nagy bejelentést tett Gyurta Dániel felesége, özönlenek a gratulációk

Özönlenek a gratulációk, miután Iszak Eszter újabb rangos elismerést kapott. Gyurta Dániel felesége 2024 júliusában adott életet közös kislányuknak, Mirabellának, így az elmúlt időszakban a család került nála előtérbe, a munka pedig háttérbe szorult. Most azonban újult erővel tért vissza hivatásához. Saját bevallása szerint az elmúlt időszak – különösen az utóbbi két hét – az egyik legsűrűbb volt az életében, tele feladatokkal és kihívásokkal, de az elismerés minden fáradságot megért.

Gyurta Dániel felesége rangos elismerést kapott

Iszak Eszter a hivatalos Instagram-oldalán osztotta meg a hírt, hogy a napokban átvehette a „Legfittebb női műsorvezető” díjat. A műsorvezető természetesen nagyon hálás az elismerésért, különösen azért, mert rendkívül sűrű időszakon van túl.

Az elmúlt 2 év legsűrűbb hetei vannak mögöttem, (aminek egy részét betegen töltöttem), tele rendezvény műsorvezetéssel, kerekasztal beszélgetéssel, forgatással, programokkal, tegnap este pedig egy díjátadóval, amin megkaptam a ‘Legfittebb női műsorvezető’ díját. A héten egy kis pihi vár (de legalábbis más típusú elfoglaltságok)

- írta Gyurta Dániel felesége a legfrissebb posztja alá.

Gyurta Dániel boldog apa és férj

Az olimpiai bajnok úszó, Gyurta Dániel és a műsorvezető, Iszak Eszter már több mint négy éve élnek boldog házasságban. Kislányuk 2024 júliusában született meg, hatalmas örömet hozva a család életébe.

Bár korábban az Eszter név is szóba került, végül a Mirabella mellett döntöttek, így nevezték el a csöppséget. Mint többször is hangsúlyozták, a mindennapokban igyekeznek megtalálni az egyensúlyt a munka és a gyermeknevelés között.